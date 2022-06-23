Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Позже директор и продюсер Аркадий Кудряшов уточнил, что артист скончался после обширного инфаркта.Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Шатунова, музыкант скончался сегодня ночью в карете скорой помощи по пути в больницу.У Юрия осталась жена, с которой он прожил почти 20 лет. Вместе они растили двоих детей: сына Дэнниса и дочь Эстеллу.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Он получил всесоюзную популярность еще в подростковом возрасте, когда стал солистом группы «Ласковый май». Его хиты «Белые розы, «Седая ночь», "Розовый вечер" и другие до сих пор обожаемы многочисленными фанатами группы.Певец работал в коллективе с 1986 по 1991 год. После ухода из группы исполнитель уехал в Германию, где отучился на звукорежиссера. Также он начал свою сольную карьеру.Фото: Соцсети Ю. Шатунова