Общество 23.06.2022 в 16:29

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Певец ушел из жизни в возрасте 48 лет
A- A+
Текст: Номер один
Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Позже директор и продюсер Аркадий Кудряшов уточнил, что артист скончался после обширного инфаркта. 

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Шатунова, музыкант скончался сегодня ночью в карете скорой помощи по пути в больницу. 

У Юрия осталась жена, с которой он прожил почти 20 лет. Вместе они растили двоих детей: сына Дэнниса и дочь Эстеллу.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Он получил всесоюзную популярность еще в подростковом возрасте, когда стал солистом группы «Ласковый май». Его хиты «Белые розы, «Седая ночь», "Розовый вечер" и другие до сих пор обожаемы многочисленными фанатами группы. 

Певец работал в коллективе с 1986 по 1991 год. После ухода из группы исполнитель уехал в Германию, где отучился на звукорежиссера. Также он начал свою сольную карьеру.

Фото: Соцсети Ю. Шатунова 
Теги
Общество

Все новости

В соцсетях распространяется видео пожара на Гусиноозерской ГРЭС
23.06.2022 в 16:35
Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
23.06.2022 в 16:29
В Бурятии крупный пожар уничтожил гаражные боксы и находившийся в них транспорт
23.06.2022 в 16:01
Житель Бурятии отсудил у дорожников компенсацию за ДТП
23.06.2022 в 15:41
На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия обвалов
23.06.2022 в 15:37
Крупная авария оставила без света жителей Улан-Удэ и районов Бурятии
23.06.2022 в 15:29
Улан-удэнец наказал мэрию за укус
23.06.2022 в 14:28
Врач из Бурятии, сорвавший контракт, вернул в бюджет полтора миллиона
23.06.2022 в 14:21
В Бурятии заключенным колонии строгого режима разрешили звонить по видеосвязи
23.06.2022 в 12:58
В Улан-Удэ пьянчужка оговорила соседа
23.06.2022 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Житель Бурятии отсудил у дорожников компенсацию за ДТП

Автомобиль въехал в кучу песка, оставленную на дороге

23.06.2022 в 15:41
Улан-удэнец наказал мэрию за укус

На мужчину напала маленькая беспородная собака

23.06.2022 в 14:28
Врач из Бурятии, сорвавший контракт, вернул в бюджет полтора миллиона

Хирург уволился из поликлиники в Таксимо, не отработав положенные пять лет

23.06.2022 в 14:21
В Бурятии заключенным колонии строгого режима разрешили звонить по видеосвязи
Также они все чаще пользуются обычными звонками родственникам
23.06.2022 в 12:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru