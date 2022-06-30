В Бурятии жители города ремонтируют дороги за свой счет

Активисты города на берегу Байкала решили заняться насущными проблемами своей малой родины. Горожане объявили сбор средств и сделали небольшой ремонт улицы 3-го Интернационала длиной около трех километров. Помимо этого, инициативные жители занимаются и другими вопросами благоустройства.Неравнодушных бабушкинцев объединила предприниматель Ольга Плакида. В июне 2021 года женщина создала в одном из мессенджеров группу «Голос народа». Постепенно туда начали добавляться участники, сейчас в группе более 640 человек.- Как появилось наше движение? В Бабушкин приехал глава республики, а я составила петицию по всем проблемам города и выступила. И вот так все закрутилось. Люди спрашивали, зачем мне это нужно, а я отвечала: а кто тогда? Потихоньку дело пошло, люди начали мне верить. Сейчас актив группы насчитывает восемь человек, но много тех, кто готов помочь разово, - рассказывает Ольга Плакида.И, действительно, при чтении сообщений в народной группе видно, что люди искренне переживают за судьбу малой родины и активно включаются в жизнь Бабушкина: выходят на покос травы, сажают цветы и деревья, проводят праздники.Недавно бабушкинцы сообща засыпали ямки на улице 3-го Интернационала. Активисты объявили добровольный сбор пожертвований на ямочный ремонт центральной улицы на всем ее протяжении, а это почти три километра. Инициативу поддержало много неравнодушных жителей, в том числе пенсионеры. На засыпку ям собрали более 21 тыс. рублей, потратили немногим более 10 тысяч.- Инициатива по ремонту исходила от молодой жительницы Бабушкина. Я решила взять это дело под свое крыло – организовала сбор, контролировала процесс ремонта, - отмечает Ольга Плакида.Мы поинтересовались, как простые люди ремонтируют дороги. Закупают ли гравий, кладут ли асфальт. Оказалось, что все происходит гораздо проще – ямки засыпают гравием, щебнем, асфальтной крошкой, другим материалом, который найдется.- Делать профессиональный ремонт – это очень дорого, таких денег нам не найти. Поэтому мы смотрим объявления, ищем, у кого есть подходящий материал, и договариваемся о покупке, также деньги уходят на аренду грузовичков, на покупку воды и пр. Мы все стараемся сделать подешевле, чтобы хватило собранных средств, - поясняет активист.Еще одно глобальное дело, которое провели активисты – озеленение сквера «Черничные ночи». В июне жители озеленяли новый парк по проекту «Черничные ночи». Кто-то принес свои саженцы и цветы, кто-то закупил рассаду, а кто-то высаживал. Результатом стали облагороженные центральные клумбы.В июне местный лесхоз подарил администрации города саженцы деревьев: сирень, сизую ель, яблони, спиреи, акации, рябины, пихты, сосны. Деревья недавно высадили.Сейчас бабушкинцы переживают за сохранность насаждений: по городу бесконтрольно блуждают коровы, которые могут съесть все высаженные растения.«Я предлагаю, чтобы наконец было принято решение об ответственности владельцев скота за порчу насаждений. И чтобы это работало»; «люди стараются как-то украсить город, а вы причиняете вред благодаря вашим рогатым», - взывают к совести владельцев КРС жители Бабушкина.К слову, горожане вынуждены не только самостоятельно озеленять свой город, но и бороться с буйной растительностью – недавно группа активистов косила траву в сквере Быстрых и вокруг прилегающей к скверу канавы.Есть замечания у горожан и по самому парку «Черничные ночи». Ольга Плакида говорит, что есть претензии к качеству асфальта – на нем уже появились трещины, проваливаются пешеходные дорожки, трескаются бордюры. Впрочем, все это обещают устранить.Еще одна головная боль для жителей маленького города – закрытие единственной общественной бани. Зданию необходим ремонт, но, как и на многое другое, на это у администрации нет средств.- Не у всех людей в доме есть вода, и свои бани тоже далеко не у всех. Это ведь вопрос элементарной гигиены. Хотелось бы, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, - говорит активист.Выслушав активистов Бабушкина, мы не могли не поговорить с главой Бабушкина Леонидом Селиверстовым. Как так вышло, что людям самим приходится латать дыры на дорогах и почему этим не занимается администрация?Ответ оказался на поверхности – катастрофическая нехватка средств в бюджете. Город уже много лет не получает денег на ремонт дорог.- Нам выделяются средства дорожного фонда, но он мал и ограничен. Все уходит на содержание дорог – уборку снега и грейдирование. Дороги, скажем прямо, у нас находятся в плачевном состоянии. Провести текущий ремонт нам очень сложно. Стараемся использовать спонсорскую помощь предприятий и организаций. Помогает ВСЖД, частные фирмы города. Отсыпку дорог мы проводим именно благодаря спонсорской помощи – получаем материалы и делаем планировку имеющейся техникой, - рассказывает Леонид Селиверстов.Что касается улицы 3-го Интернационала, оказывается, ее должны были отремонтировать в этом году, но внезапно ремонт отложили.- Еще два года назад на улице Коммунальная прокладывали канализационные сети. Подрядчик испортил дорогу, поэтому было принято решение отремонтировать эту улицу. Компания, прокладывавшая сети, обанкротилась, поэтому заставить их провести ремонт было невозможно, - разъясняет глава города.Впрочем, улицу 3-го Интернационала обещают отремонтировать в следующем году. И не просто сделать ямочный ремонт, а положить новый асфальт на протяжении одного километра.- В 2021 году глава республики принял решение о капитальном ремонте ул. 3-го Интернационала длиной один километр на 2023 год. Этот участок дороги впишется в проект «Черничные ночи», - уточняет господин Селиверстов.Глава говорит, что практика ремонта дорог своими силами для района не в диковинку – сельчане уже давно самостоятельно подсыпают ямы.Это и неудивительно – в год Бабушкин получает на дороги 600 тыс. рублей. Много ли можно сделать на эти деньги?На озеленение, а точнее, на высадку цветов деньги в бюджете Бабушкина не закладываются вообще. В Улан-Удэ же, к слову, в этом году на цветочное оформление выделялось более 9,5 млн рублей.Леонид Селиверстов говорит, что налажено сотрудничество с активными жителями Бабушкина: людей приглашают на совещания, которые касающиеся общегородских тем, информируют о мероприятиях, где они могут поучаствовать. Вместе с тем глава города не отрицает, что не все горожане довольны работой администрации.- Людям хочется жить в комфортных условиях, ездить по хорошим дорогам. Я их понимаю, - резюмирует глава.Бабушкинцам, как и всем жителям районов республики, судя по всему, так и придется заниматься налаживанием комфорта в городках и селах самостоятельно. Об увеличении бюджетов мечтать не приходится. Хотя кому-то (ВИП-пенсионерам с их высокими доплатами к пенсии) можно было бы и ужаться, а освободившиеся средства направить на полезные дела.Фото: вайбер-группа «Голос народа»