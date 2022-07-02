В Бурятии «мусорный» бизнес страдает от санкций

«Мы занимаемся сбором вторсырья. Нам его сдает население, сотрудничаем с предприятиями торговли, ТСЖ. Собираем картон, пленку, ящики, бутылки стеклянные, пластиковые, - рассказал о ситуации с вторсырьем улан-удэнский предприниматель Дмитрий Васильев (ООО «Эко-транс»). Компания занята в данной сфере с 2010 года. Работает по договорам с магазинами, общепитом на своих машинах или принимают у себя»



«У нас с ними договор - они привозят. Еще по городу есть небольшие ТСЖ, тоже занимаются раздельным сбором. Но в жилмассивах Улан-Удэ вторсырье в основном собирают дворники, работающие в управляющих компаниях» - говорит наш собеседник.

«В 47 квартале, на «Пиплс Парке», много, где. Вытаскивают из баков, сортируют по собственной инициативе, нам звонят - мы приезжаем и забираем. Мы же принимаем вторсырье за деньги» - описывает он малоизвестную сторону жизни столицы Бурятии.

«Заводы, с которыми мы сотрудничаем, «уронили» свои закупочные расценки. Ранее картон стоил 16 рублей, сейчас - 4 - 5. Соответственно, мы тоже «роняем» - констатирует тенденцию наш собеседник.

«Все это привело к тому, что на всех заводах сейчас затарились вторсырьем, склады забиты, а их продукция стала плохо реализовываться. Заводы России берут сегодня меньше вторсырья» - объяснил взаимосвязь предприниматель.

«Возвращаясь из Монголии, они заезжали и грузились. Сейчас это стало редкостью» - констатировал он.

«Мы стараемся в основном сами забирать вторсырье. У нас свой автопарк» - отметил Дмитрий Васильев.

«Говорят, из Ирана ввозят много сырья. Это повлияло на цену в России. Надо конкурировать с иранскими ценами» - также констатировал предприниматель.

«Писали письмо в комитет по образованию, чтобы школы, детсады проводили акции. В чем их суть – они назначают день, и дети, родители приносят имеющееся у них дома вторсырье: картон, офисную бумагу, книги, газеты-журналы, ПЭТ-бутылки из-под напитков, бутылки от шампуней, «Фейри», «Ленора», пластиковые канистры, пленку… Мы приезжаем, забираем и платим деньги, которые школа, садик могут направить на ремонт, проведение мероприятий, на другие свои нужды» - рассказал Дмитрий Васильев.

«Если сказать в целом, то большого успеха наша инициатива не имела. Некоторые, конечно, провели и хотят дальше проводить такие акции, а кто-то особо и не отреагировал. Видимо, все зависит от руководителей» - говорит предприниматель.

«Сжигают, потому что в документах содержатся персональные данные. Мы выходим на организации, судебные и прочие, убеждаем, чтобы они не сжигали, а сдавали. Они потихоньку идут навстречу. Раньше уезжали на котельную, жгли, что даже дольше, чем мы все шредируем» - говорит представитель компании.

«Мы назвали проект «Разделяем отходы ради природы». Делаем его на энтузиазме. Работа идет в той части Забайкальского, который называется Первое поле. Все началось с того, что в позапрошлом году мы начали убирать местный лес, заваленный мусором. Ужасная картина. Мы с жителями микрорайона выходили на регулярные субботники (они продолжаются и в 2022 году). При уборке разделяли собранный мусор и сами сдавали или просто передавали заготовителям вторсырья. Потом решили создать свою площадку для селективного сбора» - рассказывает «Номер один» Лейла Хахураева, директор АНО «Чистая Бурятия».

«Разговаривали с директорами, договаривались. Из трех магазинов два согласились. Считаю, это хороший показатель» - вспоминает руководитель АНО.

«Люди собирают дома пластик, стекло, металл. Потом выбирается один день в начале месяца, когда до 12 часов дня они выносят накопленное вторсырье на центральную улицу, где его забирают» - пояснила Лейла Хахураева.

Разговоры, что в Бурятии надо максимально усилить внимание к сбору вторсырья, собирать, направлять на переработку, циркулируют давно. Но год проходит за годом, а прорыва вперед в этой сфере не ощущается. Например, в Улан-Удэ постоянно идет работа по расширению полигона по захоронению отходов, потому что его чаша быстро заполняется. Между тем, если максимально отбирать из мусора бумагу, банки, пластмассу, стекло, начать перерабатывать органику в компост, то объем мусора, подлежащего захоронению, сократится. Но нужное дело движется очень медленно. А сегодня по некоторым видам отходов возникли и ценовые проблемы из-за введенных Западом санкций.В 100-х кварталах в некоторых многоквартирных домах собирают у себя вторсырье, привозят и сдают.Дворники всегда видят, какие ТКО выброшены жильцами на контейнерные площадки, и отбирают то, что ликвидно.Основной интерес представляет картон. Но в последние месяцы оборот картонного вторсырья пошел на снижение. Картон упал в цене, причем катастрофически. Раньше люди-сборщики сдавали по цене десять рублей за килограмм, сейчас по два рубля. Снижение началось с апреля 2022 года.По словам предпринимателя, по рынку ударили санкции, наложенные Западом на Россию на фоне событий на Украине. Оказывается, много вторсырья уходило за границу (Украину, Польшу, Финляндию и т. д.). Готовая бумага, картон, выпущенный на комбинатах, также уходили за рубеж. Все это пострадало. Плюс в стране сократилось производство гофротары.Нарушилась и логистика. Сюда приходит меньше фур. Хотя приезжали, например, смоленские компании - привозили товар из Польши и увозили в Монголию.Эти факторы ударили по собираемому улан-удэнскими дворниками картону. Собирать его и привозить становится не очень выгодно – гражданин на бензин больше потратится, чем получит за сданный картон. Сборщики в Улан-Удэ уже потихоньку бросают «картонное» направление.Правда если к дворнику приезжают за накопленным картоном, то такой вариант допустим.ПЭТ-бутылки от улан-удэнских сборщиков раньше принимали по 25 рублей за килограмм, теперь - по 15. Из переработанных бутылок в России делают синтетическую нить для производства одежды.Однако вторсырье из категории «белая» бумага (книги, журналы, газеты) в цене пока держится. Как и пленка, хотя по ней картина неустойчивая.Один из основных покупателей у компании, как и у многих других в стране, это завод в Набережных Челнах (Татарстан). Широкому кругу населения Бурятии завод известен туалетной бумагой, но на самом деле он выпускает и иную продукцию.А падение цен на картон повлечет за собой следующее: его станут меньше отбирать, тогда он будет поступать на захоронение, а так как картон занимает немало места в мусоре, то чаша полигона быстрее будет заполняться.Наш собеседник вспомнил, как их компания пыталась активизировать сбор макулатуры в столице республики.И такие акции можно было проводить регулярно. Как отреагировала система образования? Весьма пассивно.Хотя за вторсырье можно получить нормальные деньги. Иногда за два дня компания выплачивала по 30 - 40 тыс. рублей. Вполне можно купить краску или что-то еще. Пассивное отношение улан-удэнских школ огорчает. Хотя именно детей надо со школьной скамьи больше приобщать к идее экономии ресурсов планеты, к практике вторичного оборота ресурсов. Но все есть так, как есть…Необычная сторона вторсырья – архивы различных организаций, которые этими организациями ликвидируются. Конечно, можно и потихоньку сжечь. Но многие начинают сдавать как вторсырье. Однако в компании есть специальный шредер.Чтобы у клиента не возникало сомнений в ликвидации документов, шредирование проводится в присутствии человека от той организации, которая сдает свои бумаги на вторсырье.В улан-удэнском микрорайоне Забайкальский идет реализация небольшого «пилотного» проекта по раздельному сбору мусора. Проект ведет АНО «Чистая Бурятия».Площадку организовали летом прошлого года. Там три больших емкости. Для пластика, металла и стекла. Помимо этого, «Чистая Бурятия» поставила возле местных магазинов урны-сетки для раздельного сбора.Бросить мусор в специальные емкости можно не только на улице. Многие местные жители делают так же дома. По статистике активистов, в месте проведения проекта расположено 550 дворов, и 86 из них освоили раздельный сбор.До июня 2022 года забирал «ЭкоАльянс». Но сейчас, как отметили в АНО, у регоператора не хватает машин, так как он усилил работу по свалкам. Вывоз ведут другие предприниматели, занимающиеся вторсырьем. Сейчас «Чистый город» хочет расширить охват микрорайона, обустроить еще несколько площадок для раздельного сбора. Должна быть шаговая доступность, чтобы все было просто, считают в АНО.Надо все тщательно отработать на одном микрорайоне, а потом расширять проект на соседние: Светлый, Теплый, Радужный.Недавно для ознакомления с опытом «Чистого города» в Забайкальский приезжали представители Хурала, правительства и рекомендовали поддержать проект. Скоро поддержка примет реальные формы. Активисты заняты оформлением документов.Начатое дело бросать никто не намерен, но ведь собранное кто-то должен перерабатывать. Тут большой проблемой, как отметила Лейла Хахураева, является недостаточная поддержка в республике переработчиков вторсырья.Впрочем, вопросы имеются не только в переработке, но и на всех стадиях, в том числе как вывоз, сортировка и т. д.К слову, когда в Бурятии начиналась «мусорная» реформа, большие надежды по отбору вторсырья возлагались на две крупные мусоросортировочные станции (МСС) в Улан-Удэ. Но до сих пор МСС-1 стоит без работы. А МСС-2 работает. И из всего объема мусора, вывозимого из жилмассивов, на сортировку направляют совсем немного.Кстати, эффективность так называемых «голковских» баков, в свое время поставленных по школам Улан-Удэ для раздельного сбора мусора, наши экобизнесмены оценивают крайне сдержанно.А по поводу переработки вторсырья в Бурятии Дмитрий Васильев указывает на слабую ликвидность. Особенно утяжеляет дело дорогое электричество и отопление. Особенно электричество, так как потребность в нем очень большая.Так что основная часть собранного бурятского вторсырья по-прежнему будет увозиться в другие регионы.Петр Санжиев, «Номер один».