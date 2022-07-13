Общество 13.07.2022 в 11:43

Группа детей из ДНР приехала в Бурятию на отдых

Смена в летнем лагере продлится 21 день - с 13 июля по 2 августа
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Текст: Номер один
Группа детей из ДНР приехала в Бурятию на отдых
Дети из Старобешевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) - всего 50 - прибыли в Бурятию, они отдохнут с ровесниками на Байкале. Об этом сообщил ТАСС в среду временно исполняющий обязанности министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

«Мы принимаем детей из ДНР, полсотни ребят отдохнут в летнем лагере "Юность" в селе Максимихе на Байкале, смена продлится 21 день - с 13 июля по 2 августа. Детей ждет интересная, насыщенная программа, оздоровительные процедуры, образовательный процесс, наших маленьких гостей познакомят с культурой, традициями народов Бурятии», - рассказал Поздняков.

К работе со школьниками из Старобешевского района ДНР подключится минкультуры Бурятии. Коллективы республиканских театров проведут для детей концерты и театральные представления. Также запланированы различные экскурсии, мастер-классы, квесты и конкурсы.

«Подростки из ДНР будут отдыхать в отрядах вместе со школьниками из Бурятии, которые проходят вторую смену. Мы надеемся, что дети хорошо проведут время и восстановят свои силы перед новым учебным годом», - отметил Поздняков.

В июне во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Республика поможет району с ремонтом дорог, школ, с подготовкой социальных объектов к зиме, поставкой оргтехники. Бурятия уже передала Старобешевскому району несколько грузовых автомобилей и 30 компьютеров. Помощь оказывается в том числе за счет бюджета Бурятии и спонсорской поддержки.

Фото: «Номер один»
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