Общество 13.07.2022 в 11:43
Группа детей из ДНР приехала в Бурятию на отдых
Смена в летнем лагере продлится 21 день - с 13 июля по 2 августа
Текст: Номер один
Дети из Старобешевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) - всего 50 - прибыли в Бурятию, они отдохнут с ровесниками на Байкале. Об этом сообщил ТАСС в среду временно исполняющий обязанности министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
«Мы принимаем детей из ДНР, полсотни ребят отдохнут в летнем лагере "Юность" в селе Максимихе на Байкале, смена продлится 21 день - с 13 июля по 2 августа. Детей ждет интересная, насыщенная программа, оздоровительные процедуры, образовательный процесс, наших маленьких гостей познакомят с культурой, традициями народов Бурятии», - рассказал Поздняков.
К работе со школьниками из Старобешевского района ДНР подключится минкультуры Бурятии. Коллективы республиканских театров проведут для детей концерты и театральные представления. Также запланированы различные экскурсии, мастер-классы, квесты и конкурсы.
«Подростки из ДНР будут отдыхать в отрядах вместе со школьниками из Бурятии, которые проходят вторую смену. Мы надеемся, что дети хорошо проведут время и восстановят свои силы перед новым учебным годом», - отметил Поздняков.
В июне во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Республика поможет району с ремонтом дорог, школ, с подготовкой социальных объектов к зиме, поставкой оргтехники. Бурятия уже передала Старобешевскому району несколько грузовых автомобилей и 30 компьютеров. Помощь оказывается в том числе за счет бюджета Бурятии и спонсорской поддержки.
Фото: «Номер один»
«Мы принимаем детей из ДНР, полсотни ребят отдохнут в летнем лагере "Юность" в селе Максимихе на Байкале, смена продлится 21 день - с 13 июля по 2 августа. Детей ждет интересная, насыщенная программа, оздоровительные процедуры, образовательный процесс, наших маленьких гостей познакомят с культурой, традициями народов Бурятии», - рассказал Поздняков.
К работе со школьниками из Старобешевского района ДНР подключится минкультуры Бурятии. Коллективы республиканских театров проведут для детей концерты и театральные представления. Также запланированы различные экскурсии, мастер-классы, квесты и конкурсы.
«Подростки из ДНР будут отдыхать в отрядах вместе со школьниками из Бурятии, которые проходят вторую смену. Мы надеемся, что дети хорошо проведут время и восстановят свои силы перед новым учебным годом», - отметил Поздняков.
В июне во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Республика поможет району с ремонтом дорог, школ, с подготовкой социальных объектов к зиме, поставкой оргтехники. Бурятия уже передала Старобешевскому району несколько грузовых автомобилей и 30 компьютеров. Помощь оказывается в том числе за счет бюджета Бурятии и спонсорской поддержки.
Фото: «Номер один»