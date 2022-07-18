Общество 18.07.2022 в 18:07

Делегация Узбекистана работает в Бурятии

Обсуждаются вопросы межрегионального сотрудничества, гости встречаются с узбекской диаспорой

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Делегация Узбекистана работает в Бурятии
Развитие межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией и встреча с узбекской диаспорой в Бурятии. Таковы главные темы начавшегося сегодня визита в Улан-Удэ официальной делегации Республики Узбекистан во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Сегодня у нас состоится встреча с нашей диаспорой. Будут обсуждаться вопросы, которые на сегодняшний день беспокоят наших сограждан, наших соотечественников. И хотелось бы, пользуясь случаем, выразить благодарность руководству региона, за то, что организовали наш визит на таком высоком уровне. Я надеюсь, что это будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между нашими странами», - отметил генеральный консул Республики Узбекистан в городе Новосибирск Тимур Рахманов.

В рамках визита члены делегации возложили цветы к Мемориалу Победы, отдавая дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны. По словам генерального консула, для истории Узбекистана Великая Отечественная война также имеет важное значение.

«У нас уже стало хорошей, доброй традицией, когда генеральные консулы, послы любых стран, которые приезжают в республику, в начале своего визита возлагают цветы к вечному огню. Ведь самые разные страны, так или иначе испытывают сопричастность к Великой Отечественной войне, и особенно, страны бывшего Советского Союза. Однозначно, для них это война является частью их истории, потому что сотни тысяч их земляков ушли на войну, в том числе, стали героями. Все, наверное, помнят такую фразу: «Ташкент - город хлебный»". Мы знаем, сколько туда было эвакуировано раненных, сколько было туда эвакуировано из Ленинграда, сколько продуктов было поставлено. Это наша общая история», - подчеркнул заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов.

В рамках визита состоится рабочая встреча делегации Республики Узбекистан с правительством Республики Бурятия.

Фото: egov-buryatia.ru
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