В Улан-Удэ завод платил 63 рубля в день отказавшимся от прививки рабочим

Железнодорожный районный суд оставил без удовлетворения иски от сотрудников «Улан-Удэнского приборостроительного объединения» об оплате вынужденных прогулов и взыскании компенсации морального вреда – людей отправили в простой как работников, не прошедших вакцинацию.В суд обратилось около десяти работников «Приборки». В заявлении они указали, что руководство завода в конце ноября 2021 года выпустило приказ, которым всех работников объединения обязало пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции до 20 декабря 2021 года. Исключение сделали лишь для уже переболевших ковидом работников либо имеющих медотвод.Но, судя по всему, прививаться захотели далеко не все сотрудники. И завод принял к ним ряд санкций - отстранили от работы и заблокировали вход на рабочее место, отключив электронный пропуск. Затем на предприятии издали приказ, согласно которому объявили простой для работников, не прошедших вакцинацию.«При этом указано, что работникам выплачивается заработная плата в размере 2/3 должностного оклада. Однако у истцов отсутствует должностной оклад, в связи с чем указанный пункт приказа на них не распространяется. Полагают, что приказы являются незаконными, поскольку на территории РФ режим ЧС не объявлялся, не зафиксированы эпидемии чумы, холеры, натуральной оспы, а выполняемая истцами работа и должности не входят в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требующих обязательной вакцинации. Кроме того, истцы имеют право не участвовать в эксперименте по испытанию вакцины против коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении работников.Оспаривая действия работодателя, истцы указывали на нарушение их конституционного права на добровольную вакцинацию.Суд, изучив материалы дела, пришел к решению, что действия руководства «Приборки» обоснованы.Свое решение суд обосновал Постановлением «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», которое принял главный санитарный врач республики 19 ноября 2021 года. Согласно этому постановлению, обязательной вакцинации в числе прочих подлежат работники промышленных предприятий. Привить их должны были до 20 декабря.При этом в постановлении указано, что руководителям ряда организаций необходимо организовать проведение профилактических прививок от коронавируса. Привиться должно не менее 80% от общей численности работников.Тем не менее, исходя из принятого постановления, руководитель «Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения» издал приказ об обязательной вакцинации всех работников. С указанным приказом работников объединения ознакомили. Большинство заводчан прививку поставили.Непривившихся работников, учитывая невозможность трудиться дистанционно, отправили в простой по не зависящим от работника и работодателя причинам. Работодатель определил размер заработка, который работник должен получать до выхода на работу, это 2/3 от должностного оклада.Судя по всему, зарплаты за время простоя люди получили мизерные. Так, две сотрудницы «Приборки» за один день простоя получали по 76,60 рубля и 63,7 соответственно. Столь низкая оплата суд не смутила: «суд полагает возможным согласиться с указанным расчетом, приходя к выводу, что он произведен в соответствии с требованиями ТК РФ и условиями трудового договора с каждым из них».В итоге суд решил исковые требования работников к «Улан-Удэнскому приборостроительному производственному объединению» оставить без удовлетворения.Уже позже завод по достижении планового количества вакцинированных сотрудников, а также в связи с улучшением эпидемиологической ситуации все-таки допустил непривитых к работе.Нужно отметить, что в целом в России не существует правовых норм, обязывающих человека вакцинироваться в принудительном порядке, а действующее законодательство не позволяет привлекать к ответственности в случае отказа от вакцинации, сообщал РБК.С другой стороны, можно понять и руководство объединения – они вынуждены исполнять постановление главного санитарного врача Бурятии, ведь штpaфы для paбoтoдaтeлeй, нe coблюдaющиx тpeбoвaния о вакцинации, составляли oт 50 тыc. pyблeй.Лариса Ситник, «Номер один».