Общество 09.08.2022 в 11:00
Курение в многоквартирном доме: условия и штрафы
Как объяснить соседям, что это противозаконно?
Текст: Номер один
Вопрос: «У нас соседи иногда курят на лестничной клетке. На замечания не реагируют. Куда можно обратиться, чтобы им объяснили, что это противозаконно?»
Татьяна Сергеевна Б., г. Улан-Удэ.
Курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, запрещено (согласно ФЗ №15 "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака"). Также запрещено курение на общественном балконе, придомовой территории и постройках.
Речь идет о запрете на любые табачные изделия, выделяющие дым, в том числе о вейпах, электронных сигаретах, кальянах.
Курильщики могут обустроить специальное место для курения в пределах жилого дома:
- на открытой территории, но в стороне от детских игровых и спортивных площадок;
- в изолированном пространстве, относящегося к имуществу многоквартирного дома. В этом случае обязательным требованием является наличие системы вентиляции.
Законом разрешено курить в следующих местах:
- в собственной квартире;
- на личном балконе.
Однако, за дым, окурки, пепел, попавший к соседям с балкона или окна курильщика, также могут привлечь к ответственности.
Размеры штрафов за курение в многоквартирном доме:
- от 500 до 1500 руб. - на территории дома, где не гуляют дети;
- от 2000 до 3000 руб. - на детских площадках около дома.
Пожаловаться на курильщиков можно участковому, в отделение полиции, Госстройжилнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру, суд.
Татьяна Сергеевна Б., г. Улан-Удэ.
Курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, запрещено (согласно ФЗ №15 "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака"). Также запрещено курение на общественном балконе, придомовой территории и постройках.
Речь идет о запрете на любые табачные изделия, выделяющие дым, в том числе о вейпах, электронных сигаретах, кальянах.
Курильщики могут обустроить специальное место для курения в пределах жилого дома:
- на открытой территории, но в стороне от детских игровых и спортивных площадок;
- в изолированном пространстве, относящегося к имуществу многоквартирного дома. В этом случае обязательным требованием является наличие системы вентиляции.
Законом разрешено курить в следующих местах:
- в собственной квартире;
- на личном балконе.
Однако, за дым, окурки, пепел, попавший к соседям с балкона или окна курильщика, также могут привлечь к ответственности.
Размеры штрафов за курение в многоквартирном доме:
- от 500 до 1500 руб. - на территории дома, где не гуляют дети;
- от 2000 до 3000 руб. - на детских площадках около дома.
Пожаловаться на курильщиков можно участковому, в отделение полиции, Госстройжилнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру, суд.
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