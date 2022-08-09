Курение в многоквартирном доме: условия и штрафы

Татьяна Сергеевна Б., г. Улан-Удэ.

Курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, запрещено (согласно ФЗ №15 "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака"). Также запрещено курение на общественном балконе, придомовой территории и постройках.Речь идет о запрете на любые табачные изделия, выделяющие дым, в том числе о вейпах, электронных сигаретах, кальянах.- на открытой территории, но в стороне от детских игровых и спортивных площадок;- в изолированном пространстве, относящегося к имуществу многоквартирного дома. В этом случае обязательным требованием является наличие системы вентиляции.- в собственной квартире;- на личном балконе.Однако, за дым, окурки, пепел, попавший к соседям с балкона или окна курильщика, также могут привлечь к ответственности.- от 500 до 1500 руб. - на территории дома, где не гуляют дети;- от 2000 до 3000 руб. - на детских площадках около дома.Пожаловаться на курильщиков можно участковому, в отделение полиции, Госстройжилнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру, суд.