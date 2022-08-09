Общество 09.08.2022 в 11:00

Курение в многоквартирном доме: условия и штрафы

Как объяснить соседям, что это противозаконно?
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Текст: Номер один
Курение в многоквартирном доме: условия и штрафы
"Номер один"
Вопрос: «У нас соседи иногда курят на лестничной клетке. На замечания не реагируют. Куда можно обратиться, чтобы им объяснили, что это противозаконно?»
Татьяна Сергеевна Б., г. Улан-Удэ.

Курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, запрещено (согласно ФЗ №15 "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака"). Также запрещено курение на общественном балконе, придомовой территории и постройках.

Речь идет о запрете на любые табачные изделия, выделяющие дым, в том числе о вейпах, электронных сигаретах, кальянах.

Курильщики могут обустроить специальное место для курения в пределах жилого дома:

- на открытой территории, но в стороне от детских игровых и спортивных площадок;
- в изолированном пространстве, относящегося к имуществу многоквартирного дома. В этом случае обязательным требованием является наличие системы вентиляции.

Законом разрешено курить в следующих местах:

- в собственной квартире;
- на личном балконе.

Однако, за дым, окурки, пепел, попавший к соседям с балкона или окна курильщика, также могут привлечь к ответственности.

Размеры штрафов за курение в многоквартирном доме:

 - от 500 до 1500 руб. - на территории дома, где не гуляют дети;
- от 2000 до 3000 руб. - на детских площадках около дома.

Пожаловаться на курильщиков можно участковому, в отделение полиции, Госстройжилнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру, суд.
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