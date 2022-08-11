Общество 11.08.2022 в 18:38

В Улан-Удэ врач, виновный в смерти Захара Котенко, подал апелляцию в Верховный суд

Мужчина решил оспорить приговор Советского райсуда

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ врач, виновный в смерти Захара Котенко, подал апелляцию в Верховный суд

Как стало известно «Номер один» врач-реаниматолог, осужденный 28 июля к четырем годам лишения свободы, пятого августа подал апелляционную жалобу в Верховный суд.

Апелляционную жалобу также подавала ДРКБ в рамках гражданского иска, но их жалобу оставили без рассмотрения в связи с пропуском срока подачи жалобы. Впрочем, больница может подать ходатайство о восстановлении срока для подачи апелляции. 28 июля суд постановил взыскать с ДРКБ в пользу родителей умершего малыша компенсацию морального вреда по одному миллиону рублей.

Напомним, 28 июля Советский районный суд вынес приговор в отношении врача-реаниматолога Детской больницы на улице Модогоева в Улан-Удэ, обвиняемого в смерти Захара Котенко. Мужчина получил четыре года лишения свободы.

- Я считаю, судья вынес справедливое решение. Ребенка это нам, конечно, не вернет, но тем не менее… 27 июля у нас были поминки – Захарик умер три года назад. А сегодня вынесли приговор... Врач пришел на оглашение нарядный, вместе со своей женой. Был в хорошем настроении, уверен в себе, улыбался. Разумеется, он ждал оправдания. После того, как он услышал приговор, резко поменялся в лице, осунулся, побледнел. Врача взяли под стражу прямо в зале суда. Возможно, он подаст апелляцию, - рассказывал отец погибшего малыша Антон Котенко.

Уже на следующий день, 29 июля, в соцсетях появились заявления медицинской палаты Бурятии, а также Детской республиканской клинической больницы в защиту осужденного реаниматолога по п.п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ, то есть в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, Захар Котенко умер 27 июля 2019 года в стенах Детской больницы на улице Модогоева. Peбeнoк пocтyпил в больницу c бpoнxитoм, нa cлeдyющий дeнь впaл в кoмy. Мoзг peбeнкa пoлyчил нeoбpaтимыe измeнeния из-зa киcлopoднoгo гoлoдaния.

Фото "Номер один"

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