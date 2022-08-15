Общество 15.08.2022 в 10:00

В Бурятии приостановили около 300 исполнительных производств в отношении военнослужащих

Как правило, в службу, обращаются жены военнослужащих-участников специальной военной операции
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В Бурятии приостановили около 300 исполнительных производств в отношении военнослужащих
В службе судебных приставов Бурятии приостановлено около 300 исполнительных производств в отношении граждан, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Согласно федеральному закону «Об исполнительном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению.

С момента вступления изменений в законодательство в законную силу судебные приставы-исполнители рассматривают заявления представителей сторон исполнительного производства, по результатам которых выносят постановления об их полном или частичном удовлетворении. Правовые решения о приостановлении и снятии ареста с зарплатных счетов принимаются на основании предоставленных копий документов — выписок из приказов, подтверждающих наличие оснований. Как правило, обращаются жены и другие близкие родственники военнослужащих.

Фото: УФССП России по Бурятии



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