В Бурятии в Кяхте сильным ветром сорвало крышу пятиэтажки

В Бурятии накануне вечером около 18:00 в городе Кяхта прошел обильный дождь с сильным ветром и мелким градом. В результате сильного порывистого ветра сорвало кровлю с пятиэтажного, шести подъездного жилого дома, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.От падения крыши получил повреждение припаркованный возле дома легковой автомобиль. По предварительной информации пострадавших нет.Администрацией Кяхты проводится проверки повреждений социально значимых объектов, жилых зданий и организаций. Управляющая компания расчищает территории от последствий непогоды, а также проверяет повреждения, нанесенные квартирам жилого дома.В подъездах дома частично наблюдается дождевая вода. Жалоб от населения не поступало, уточнили в региональном главке МЧС. .Для помощи в ликвидации последствий непогоды выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Фото: Главное управление ЧС по РБ