Общество 19.08.2022 в 08:49

В Бурятии в Кяхте сильным ветром сорвало крышу пятиэтажки

Поврежден припаркованный возле дома легковой автомобиль, пострадавших нет
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В Бурятии в Кяхте сильным ветром сорвало крышу пятиэтажки
В Бурятии накануне вечером около 18:00 в городе Кяхта прошел обильный дождь с сильным ветром и мелким градом. В результате сильного порывистого ветра сорвало кровлю с пятиэтажного, шести подъездного жилого дома, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.  

От падения крыши получил повреждение припаркованный возле дома легковой автомобиль. По предварительной информации пострадавших нет.

Администрацией  Кяхты проводится проверки повреждений социально значимых объектов, жилых зданий и организаций. Управляющая компания расчищает территории от последствий непогоды, а также  проверяет  повреждения,  нанесенные  квартирам жилого дома.

В подъездах дома частично наблюдается дождевая вода. Жалоб от населения не поступало, уточнили в региональном главке МЧС. .

Для помощи в ликвидации последствий непогоды выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Фото: Главное управление ЧС по РБ



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