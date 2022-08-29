В Улан-Удэ грибники находят в лесах горы мусора

В паблике В Контакте «Злой Улан-Удэ» горожане делятся своими впечатлениями о «тихой охоте». Улан-удэнцы выезжают в пригородные леса в поисках грибов, а обнаруживают повсюду горы мусора. Зачастую среди неприятных находок можно различить строительный мусор, но есть даже старая мебель. Кто и зачем вывозит в леса свои отходы – непонятно.«Уехали недалеко от города за грибами, в сторону Верхней Березовки, и был шок. Люди совсем свиньи, неужели тяжело вывести мусор на помойку? Ушли в глубь леса и на каждом шагу кучи мусора, причём мусор в основном строительный и стояла даже мебель в лесу. Что движет этими людьми? Ну найдите вы первую попавшуюся помойку, да вывалите туда все, зачем вы везёте это в лес», - недоумевают горожане.Фото: "Злой Улан-Удэ (Бурятия) 03"