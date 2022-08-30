Общество 30.08.2022 в 09:45
Владимир Путин учредил две новые госнаграды
Это медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали»
Текст: Номер один
Президент России Владимир Путин учредил в России новую госнаграду - медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока», а также юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Соответствующие указы главы государства опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно положению о медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока», ею будут награждать россиян за заслуги в развитии этих регионов, в том числе «в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности». За особые заслуги ею могут быть награждены и иностранные граждане.
Другим указом Путин учредил юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Правительству России поручено разработать и утвердить правила и порядок награждения ею, а также организовать ее вручение от имени президента России.
Фото: publication.pravo.gov.ru
Согласно положению о медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока», ею будут награждать россиян за заслуги в развитии этих регионов, в том числе «в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности». За особые заслуги ею могут быть награждены и иностранные граждане.
Другим указом Путин учредил юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Правительству России поручено разработать и утвердить правила и порядок награждения ею, а также организовать ее вручение от имени президента России.
Фото: publication.pravo.gov.ru
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