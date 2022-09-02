Общество 02.09.2022 в 10:50

В Улан-Удэ реконструируют электросети в СНТ «Профсоюзник»

Это позволит обеспечить бесперебойной электроэнергией более 600 домов популярного дачного пригорода столицы Бурятии


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В Улан-Удэ реконструируют электросети в СНТ «Профсоюзник»
В Улан-Удэ реконструируют электросети в СНТ «Профсоюзник». Такого масштабного ремонта сетей не было со дня основания товарищества. Модернизация стала возможной, благодаря передачи сетей на баланс ПАО «Россети Сибирь» при активной поддержке и помощи мэрии Улан-Удэ. Теперь обслуживать сети и следить за ними будут энергетики, сообщили в администрации города.

«Все жители радуются. Я 14 лет являюсь председателем. У нас всегда были проблемы с нехваткой напряжения, из-за скачков сгорали холодильники, компьютеры, телевизоры. Изначально ДНТ было создано для садоводства, а сейчас люди построили большие дома, получили прописку и потребление электроэнергии выросло в разы. Ждем с нетерпением окончания работ», – рассказала председатель СНТ «Профсоюзник» Елена Бурлакова.

Здесь специалисты ПАО «Россети Сибирь» заменили изношенные провода протяженностью 0,7 км, установили 55 электропор и провели подводку к каждому дому.

«Теперь энергетики будут в плановом режиме готовить энергооборудование к зиме, ремонтировать, вовремя обсуживать, а главное оперативно выезжать в случаях аварийной ситуации и устранять их», – рассказал руководитель филиала компании «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.

Капитальный ремонт сетей идет еще в семи ДНТ и СНТ: СНТ «Пионер», ДНТ «Градостроитель», ДНТ «Удачное» и других.

Всего по городу 109 СНТ и ДНТ. На реконструкциюих  электросетевого хозяйства правительством Бурятии выделено более 56 млн рублей.

«В прошлом году совместно с ПАО «Россети Сибирь» провели масштабное обследование сетей. Выявили 25 критических СНТ и ДТН, которые имеют большой износ электрических сетей. 13 встали на баланс ПАО «Россети Сибирь». У СНТ «Зенит», ДНТ «Удинский» не было ни одного документа. После длительных судебных процессов имущество передано муниципалитету», – рассказал заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

По остальным ДНТ и СНТ идет работа по передаче объектов в муниципальную собственность. После передачи электросетевого имущества запланированы мероприятия по ремонту и реконструкции сетей.

Фото: ulan-ude-info.ru
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