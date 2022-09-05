В добровольческий батальон Бурятии требуется еще около 200 бойцов

Именной батальон "Байкал", который формируется из числа жителей Бурятии для участия в специальной военной операции на Украине, укомплектован на 70 процентов. Костяк формирования проходит боевое слаживание в поселке Мулино Нижегородской области."Байкал" является мотострелковым подразделением резерва, т. е. это пехота. Но в случае необходимости его, конечно, направят на передовую для непосредственного участия в вооруженных столкновениях с противником. Сейчас востребованы механики-водители БМП, водители категории "С", медицинские специалисты.Как отмечают представители военкоматов республики, граждане, желающие влиться в именной батальон, подписывают контракт на срок от 6 месяцев и дольше. По краткосрочным контрактам требования к кандидатам снижены.Сегодня сделано все, чтобы уменьшить время прохождения процедуры отбора. На Республиканском сборном пункте, например, можно пройти медосмотр и получить заключение военно-врачебной комиссии за день. В целом, за три-четыре дня можно пройти все положенные процедуры и уже уехать в Мулино. Количество отказов желающим отправиться в зону спецоперации - минимально, заверяют в военкоматах. Даже возрастное ограничение в 50 лет не критично. В индивидуальном порядке в Бурятии рассматривают кандидатуры российских патриотов и старше 50 лет.Заявление, другие документы для прохождения отбора можно подать даже через многофункциональный центр. Членам именного батальона обещают единовременную выплату в 200 тыс. рублей и прочие льготы.