В Улан-Удэ рабочие ЛВРЗ воровали цветной металл

Следствием Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте предъявлено обвинение троим местным жителям, которые пытались похитить с территории железнодорожного предприятия лом цветных металлов стоимостью около 23 тысяч рублей, сообщили в пресс-службн Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспортеВ июне 2022 года двое ранее судимых работников железнодорожного предприятия в возрасте 39 и 34 лет решили похитить с территории завода детали железнодорожного назначения, изготовленные из цветного металла. В дальнейшем, неоднократно незаконно проникая на территорию организации, злоумышленники в разные дни похитили медные пластины, шины и провода общим весом 70 кг, которые спрятали в металлический шкаф, находившийся поблизости.Для вывоза и реализации добытого злоумышленники вовлекли в преступный сговор своего 54-летнего, имевшего автотранспорт. Похищенное имущество планировали сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды.Ночью мужчины прибыли на территорию предприятия, двое из них стали перекидывать похищенные ценности через ограждение, а третий собирал их в мешок для дальнейшего вывоза. Однако они не довели свой корыстный умысел до конца, так как были задержаны оперативниками транспортной полиции.В настоящее время похищенные детали возвращены законному владельцу, работники уволены с предприятия. Уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Фото: вслу.мвд рф