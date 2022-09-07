Общество 07.09.2022 в 10:40

В Улан-Удэ рабочие ЛВРЗ воровали цветной металл

Транспортные полицейские предотвратили хищение, рабочие уволены и ждут суда  
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ рабочие ЛВРЗ воровали цветной металл
Следствием Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте предъявлено обвинение троим местным жителям, которые пытались похитить с территории железнодорожного предприятия лом цветных металлов стоимостью около 23 тысяч рублей, сообщили в пресс-службн Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

В июне 2022 года двое ранее судимых работников железнодорожного предприятия  в возрасте 39 и 34 лет   решили похитить с территории завода детали железнодорожного назначения, изготовленные из цветного металла. В дальнейшем, неоднократно незаконно проникая на территорию организации, злоумышленники в разные дни похитили медные пластины, шины и провода общим весом 70 кг, которые спрятали в металлический шкаф, находившийся поблизости.

Для вывоза и реализации добытого злоумышленники  вовлекли в преступный сговор своего 54-летнего, имевшего автотранспорт. Похищенное имущество планировали сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Ночью мужчины прибыли на территорию предприятия, двое из них стали перекидывать похищенные ценности через ограждение, а третий собирал их в мешок для дальнейшего вывоза. Однако они не довели свой корыстный умысел до конца, так как были задержаны оперативниками транспортной полиции.

В настоящее время похищенные детали возвращены законному владельцу, работники уволены с предприятия. Уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фото: вслу.мвд рф
Теги
преступность кража суд

Все новости

За пять лет в Бурятии отремонтировано 1,5 тысячи километров автодорог
07.09.2022 в 10:51
Как уточнить границы земельного участка
07.09.2022 в 10:42
В Улан-Удэ рабочие ЛВРЗ воровали цветной металл
07.09.2022 в 10:40
Почти каждый десятый житель Бурятии врет при продаже автомобиля
07.09.2022 в 10:33
В Бурятии украинец 30 лет собирал лекарственные травы с паспортом СССР
07.09.2022 в 10:25
В Бурятии оштрафовали глав двух поселений
07.09.2022 в 10:22
Царевна-лягушка уже не та
07.09.2022 в 10:00
В Бурятии автокресло спасло ребенка от серьезных травм в ДТП с самосвалом
07.09.2022 в 09:42
Путин продлил программу Дальневосточной ипотеки
07.09.2022 в 09:31
Деревенский драчун отправил в нокаут знакомую ударом бильярдного шара по голове
07.09.2022 в 09:15
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 сентября

Читайте также
Как уточнить границы земельного участка
Куда можно обратиться  для уточнения
07.09.2022 в 10:42
Почти каждый десятый житель Бурятии врет при продаже автомобиля
Еще половина продавцов просто «немного недоговаривает»
07.09.2022 в 10:33
В Бурятии украинец 30 лет собирал лекарственные травы с паспортом СССР
При содействии омбудсмена республики он получил гражданство России через суд
07.09.2022 в 10:25
В Бурятии оштрафовали глав двух поселений
Они не разместили декларации о доходах на районном сайте
07.09.2022 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru