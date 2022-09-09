В Бурятии судью выгнали с работы за незнание законов

Изгоем бурятской судебной системы стал судья Тункинского районного суда Доржи Торгобоев. Разбирательства относительно его работы продолжались без малого два года. Дело дошло до Верховного суда России, недавно вынесшего решение, из которого следует, что виновник «торжества» «умаляет авторитет судебной власти, дискредитирует статус судьи». А значит, и мантии он недостоин.Судья Тункинского райсуда Доржи Торгобоев привлек к своей персоне серьезное внимание еще в 2020 году. Тогда в отношении него и его работы прошли проверки. Дисциплинарная комиссия отправила результаты этих проверок в совет судей республики. Туда же обращался и председатель Тункинского суда - непосредственный начальник Торгобоева. Позже последовало обращение и более высшего руководства - председателя Верховного суда Бурятии. Все они твердили примерно одно - Торгобоева нужно наказать.Причина заключалась в неоднократных нарушениях в работе, недобросовестном отношении к должностным обязанностям.Эти обращения возымели эффект: 23 апреля 2021 года квалификационная коллегия судей Республики Бурятия взялась рассматривать дело Торгобоева. Выяснилось, что им «допускается необоснованная волокита при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел и материалов, а также многочисленные нарушения материального и процессуального закона при их рассмотрении, что влечет отмену судебных решений и, как следствие, нарушение прав участников процесса на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки».Тот факт, что Торгобоев ненадлежаще исполняет свои обязанности, коллегия подтвердила многочисленными судебными актами апелляционной инстанции с указанием конкретных нарушений при рассмотрении судьей уголовных дел.Например, 11 февраля 2020 года «апеляшка» отменила приговор в отношении некоего Н. 14 мая изменила еще один. И далее в течение года последовало еще пять отмен, что для одного судьи довольно большая цифра.«В частном постановлении Верховного суда Республики Бурятия от 23 июля 2020 года по материалу в порядке исполнения приговора в отношении Г. указано, что характер допущенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов свидетельствует о халатном отношении судьи Торгобоева Д. С. к составлению судебных актов, незнании норм закона, является показателем полного отсутствия у судьи требовательности к качеству выносимых судебных решений, что в деятельности по отправлению правосудия от имени Российской Федерации недопустимо, поскольку умаляет авторитет судебной власти, дискредитирует статус судьи», - говорится в документах по итогу рассмотрения дела Торгобоева.Проанализировав допущенные им ошибки, квалификационная коллегия пришла к выводу, что они не связаны со сложностью рассматриваемых уголовных дел и материалов, а допущены им по таким вопросам правоприменения, которые четко урегулированы законодательством. Ошибки носят системный характер, что свидетельствует о крайне низкой квалификации судьи, решили в коллегии.«Допускаемые судьей Торгобоевым Д. С. при рассмотрении уголовных дел и материалов систематические нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона препятствуют реализации прав сторон на справедливое судебное разбирательство, ведут к существенному увеличению сроков рассмотрения дел, увеличению нагрузки на остальных судей районного суда, нарушению принципов уголовного судопроизводства, что в деятельности по отправлению правосудия недопустимо, поскольку такие нарушения не способствуют утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда и указывают на наличие признаков дисциплинарного проступка».Кроме того, коллегия установила факты уклонения Торгобоевым от рассмотрения дел, волокиты, грубого нарушения прав граждан и организаций на своевременное рассмотрение дел.«Из материалов дисциплинарного производства видно, что 2 октября 2019 года в Тункинский районный суд Республики Бурятия поступила и передана судье Торгобоеву Д. С. жалоба П. на постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении… которым ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев. Судья Торгобоев Д. С. после получения жалобы не истребовал дело у мирового судьи, не проверил соблюдение заявителем положений КоАП РФ, то есть жалобу к производству фактически не принял, законность обжалуемого судебного акта в установленный двухмесячный срок не проверил, 9 января 2020 года возвратил жалобу заявителю, указав в сопроводительном письме, что она подана за пределами установленных законом сроков», - приводят в пример один из таких случаев в квалификационной коллегии.Далее в деле Торгобоева следуют еще примеры, когда нарушения с его стороны плохо влияли на отправление правосудия. Например, рассмотрение уголовного дела по банальной краже затянулось на полгода. Обвинительное заключение поступило в Тункинский суд в январе 2020 года. 14 июля того же года районный прокурор вынужден обратиться в суд с заявлением об ускорении рассмотрения дела. И это заявление было удовлетворено - врио председателя суда вынес соответствующее постановление.«В постановлении указано, что производство по делу неоправданно затянуто судьей Торгобоевым Д. С. По делу допущена волокита, так как оно не представляет особой сложности, действия участников уголовного судопроизводства не направлены на намеренное нарушение разумных сроков рассмотрения дела, место нахождения подсудимого установлено в марте 2020 года. Объективных обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в кратчайшие сроки, не имеется», - говорится в документах по делу Торгобоева.Там же говорится, что означенный судья волокитил еще множество уголовных дел. Подобная ситуация и в части рассмотрения гражданских и административных дел.В итоге квалификационная коллегия судей приняла довольно жесткое решение: лишить Торгобоева мантии. Однако судья с таким вердиктом не согласился и подал апелляцию в дисциплинарную коллегию Верховного суда России.В ней он жаловался на большую и неправомерную нагрузку, из-за которой, по его мнению, и случились все описанные нарушения. В том числе Торгобоев рассказал, как его заставляли выезжать в Окинский район для рассмотрения дел там. Однако в Верховном суде пришли к выводу, что его нагрузка, даже с учетом этих выездов, «не являлась чрезмерной, исключающей возможность надлежащей подготовки и проведения судебных процессов, а, напротив, согласно статистическим данным, была минимальной, не выше, чем у других судей Тункинского районного суда Республики Бурятия, и не выше среднереспубликанской».Кроме того, судья Торгобоев сетовал на отсутствие помощника и на то, что секретари судебного заседания постоянно менялись, что осложняло ему работу. Однако и тут «верхушка» оказалась не на его стороне.«Квалификация преступлений, назначение наказания, принятие правовых решений по делам не входят в должностные обязанности помощника судьи и секретаря судебного заседания, поэтому отсутствие помощника и смена секретаря судебного заседания не оправдывают допущенные судьей Торгобоевым Д. С. нарушения и не могут служить основанием для его освобождения от дисциплинарной ответственности».Были и еще доводы. Например, Торгобоев пенял на других судей: мол, они тоже нарушают. А также рассказывал о преследовании со стороны руководства Тункинского суда. Но и это не сработало.В итоге Верховный суд решил, что суровое наказание теперь уже бывшему судье назначено справедливо.«Допущенные судьей Торгобоевым Д. С. нарушения закона свидетельствуют о крайне низком уровне его правовой грамотности и компетентности, что влечет нарушение процессуальных прав участников судопроизводства, которые, в свою очередь, вследствие безответственного отношения судьи к своим обязанностям не могут своевременно реализовать свои гражданские права, защитить свои интересы», - пришли к выводу в дисциплинарной коллегии.В итоге он все же лишился мантии, несмотря на активное сопротивление. Вопрос лишь в том, кто компенсирует пострадавшим от волокиты людям их потраченное время и нервы. Но это уже совсем другая история.Фото: pixel.com