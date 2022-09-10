Руководство Мьянмы рассматривает возможность поставки запчастей с ЛВРЗ

В рамках визита в Бурятию делегация Республики Союз Мьянма посетила промышленное предприятие - Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, который является крупнейшим в России предприятием по ремонту тягового подвижного состава и производству запасных частей для железных дорог.Представители делегации Республики Союз Мьянма оценили масштабы производства, осмотрели цеха по ремонту и производству и обсудили направления и перспективы сотрудничества с предприятием, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Руководство Мьянмы рассматривает возможность глубокой модернизации железнодорожной инфраструктуры страны. Поэтому делегация сегодня посетила одно из лучших предприятий по ремонту локомотивов - Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Предприятие вызвало большой интерес. Руководство Мьянмы рассматривает возможность поставки запчастей от ЛВРЗ и участие в модернизации железной дороги Мьянмы предприятий Трансмашхолдинга», - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Основной специализацией УУЛВРЗ является проведение средних и капитальных видов ремонта тягового подвижного состава, ремонт оборудования, узлов и агрегатов, производство запасных частей для подвижного состава.«В настоящее время завод работает на 100 %, что гарантирует его стабильную работу. Заказы поступают практически со всей страны: от Северной до Дальневосточной железных дорог. В 2022 году предприятие планирует увеличить объем произведенной продукции практически на 23%. Для реализации такой амбициозной цели у завода есть необходимые производственные мощности», - подчеркнул директор ЛВРЗ Сергей Заборских.Предприятием освоен ремонт всей линейки электровозов переменного тока, как грузового, так и пассажирского движения, проведение модернизации с продлением срока эксплуатации, ремонт и новое формирование колесных пар, изготовление запасных частей для электровозов, стального, чугунного и цветного литья.Фото: egov-buryatia.ru