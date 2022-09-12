Общество 12.09.2022 в 16:54

В столице Бурятии заманивают кадры на новые автобусы деньгами

В Улан-Удэ будущим водителям городских маршрутов выплатят по 20 тыс руб единовременно
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Текст: Номер один
В столице Бурятии заманивают кадры на новые автобусы деньгами
В Улан-Удэ МУП «Городские маршруты» проводит объявило акцию - каждому, кто впервые устроится на должность водителя с категорией «Д», будет предоставлена единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, сообщили в администрации столицы Бурятии.

Выллату будущие сотрудники получат с первого дня трудоустройства и не в счет заработной платы – денежные средства не нужно будет возвращать. Единственное условие – сотруднику нужно будет работать по договору полгода. При досрочном укомплектовании штата акция закончится. Все подробности можно узнать по телефону 46-77-35.

Акция призвана решить дефицит кадров водителей. Как сообщал «Номер один», в этом году в столице Бурятии ждут поступления 124 новых автобусов большой и средней вместимости. Однако перед городом стоит непростая задача – набрать водителей на новые автобусы.

По словам председателя профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Бурятии Игорь Сластина, весной уволились сотни водителей. Некоторые маршруты уже заканчивают свою деятельность, например, 23-й, 25-й маршруты, там очень мало машин осталось. Количество автобусов сократилось до 50% на большинстве маршрутов. Если раньше каждый день выходило по 60 машин на каждом маршруте, то сейчас осталось всего 30, восемь в резерве стоят, 21 - 22 выходят на линию. 

Сейчас средняя зарплата в МУП «Городские маршруты» составляет 33 тыс рублей. С сентября планируют повысить до 40 тысяч. Между тем ожидания у потенциальных водителей гораздо выше.

«Сейчас на вахтах водителям в нефтяных компаниях, на золотодобыче предлагают зарплату от 80 тысяч. Многие уже уехали. Вряд ли за 40 тысяч найдется много желающих работать. Это тяжелый труд и большая ответственность. На автобусы водителей не хватает даже сейчас», - говорит Игорь Сластин.

Остается немного подождать, оправдан ли его пессимизм.
 
Фото: ulan-ude-info.ru
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транспорт город водители акция

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