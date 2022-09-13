Общество 13.09.2022 в 09:31

В Бурятии резко подорожало ОСАГО

Страховщики перекладывают на автомобилистов стоимость подорожавших запчастей
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии резко подорожало ОСАГО
13 сентября, оправдывая «несчастливое» число, принёсло автомобилистам существенное расширение коридора базовой ставки ОСАГО.

С сегодняшнего дня при заключении новых договоров страховщики будут выбирать ставку уже не из диапазона 2224–5980 рублей, а с более широкого: 1646–7535 рублей. Что означает увеличение максимальной ставки сразу на 26%. Это рекордное повышение, ранее тарифы корректировались максимум на 10–20%. Страховые компании объясняют повышение ростом стоимости запасных частей для ремонта автомобилей при страховых случаях.

Представители Банка России ранее заявляли, что благодаря снижению нижней границы коридора страховые компании смогут предлагать безаварийным водителям более щадящие тарифы на ОСАГО.

Однако в реальности страховщики ранее обычно выбирали максимальную базовую ставку для любых клиентов, в том числе для редко попадающих в аварии водителей.  

- Исключение и минимальную цену полиса по «автогражданке» получали в основном водители, которые в течение 10 лет демонстрировали безаварийную езду, что, согласитесь, достаточно редкое явление для современных водителей, - сообщил один из улан-удэнских представителей страхового бизнеса.
 
Таким образом, с сегодняшнего дня ОСАГО, по сути, подорожает для большинства автомобилистов.

Фото: «Номер один»
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страхование ОСАГО

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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 сентября

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