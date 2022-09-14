В Улан-Удэ почти все дома подключили к теплу

В столице Бурятии отопительный сезон, как и в прошлом году, начался 5 сентября. Как сообщили в мэрии города, по состоянию на 13 сентября почти все многоквартирные дома подключены к отоплению. Теплоноситель подан ко всем детским садам, школам и лечебным учреждениям, однако пока некоторые учреждения здравоохранения отказываются подключаться из-за теплой погоды.- Идёт десятый день отопительного сезона. Погода в сентябре неустойчивая и, как показал успешный опыт раннего введения отопительного сезона, мы двигаемся в правильном направлении. На сегодня подключены все многоквартирные дома в Советском и Октябрьском районах, в Железнодорожном оставшиеся 100 домов будут сегодня подключены. Все детсады, школы, лечебные учреждения подключены к отоплению, - сказал мэр Игорь Шутенков на планерном совещании.На 13 сентября начало отопительного сезона проходит в штатном режиме, запасы топлива в муниципальных ведомственных котельных, а также в котельных в военных городках сформированы в пределах норматива и составляют 45 суток. Ремонт по электросетевому комплексу идет в графике, выполнено 117 мероприятий из 133-х.Также заменены водопроводные сети протяженностью 3128 метров при плане 2981 м. По теплосетевому комплексу при плане 40 участков или 9980 метров сдано 39 участков – это 9400 м, не сдан один участок – это 502-й км, там работы завершатся до 15 сентября. Ограничений по теплу у жителей нет, тепло подается по прежней схеме.Учреждения образования, культуры и спорта, больницы и административные здания к отопительному сезону готовы на 100 процентов.На планерном совещании отметили, что в этом году к проверке подготовки военных городков к отопительному сезону подключилась прокуратура Улан-Удэнского гарнизона, которая взяла вопрос на контроль.- Первый выезд у нас был на станцию Дивизионную за 10 дней до начала отопительного сезона. Там из пяти котлов четыре было разобрано, пришлось обращаться в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона. Отреагировали хорошо, теперь с нами везде выезжает военный прокурор, уже выданы два предписания. На сегодняшний день на Дивизионной ситуация улучшилась, все собрано, но тем не менее температура теплоносителя не соответствует норме, сегодня утром была 52 градуса. Дома закреплены за управляющей компанией, мы ежедневно фиксируем недогрев, 25 сентября подведем итоги и произведем перерасчет. Наша задача - добиться устойчивого теплоносителя, - сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.В связи с этим мэр Улан-Удэ поручил установить дополнительные датчики давления и температуры на четырех котельных в военных городках.- У нас в течение двух лет работает система мониторинга за качеством теплоснабжения в городе. Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно и дистанционно отслеживает параметры на 22-х котельных в Улан-Удэ. Принимаем решение дополнительно установить датчики давления и температуры на четырех котельных в военных городках - в мкр. Звёздный, Сосновый Бор и Дивизионный, - сказал Игорь Шутенков.О подготовке к осенне-зимнему периоду доложил и директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ТГК-14 Андрей Соболев.- На сегодняшний день обстановка удовлетворительная, котельные работают в штатном режиме, замечаний по работе оборудования и персонала нет. По топливу нормативный запас обеспечен, уголь в остатке – 12 600 тонн, мазут – 3108 тонн. Поставка топлива продолжается, аварийный запас по материалам и оборудованию укомплектован. По запуску систем отопления – у нас отопительный сезон начался 5 числа, объекты подключаем поэтапно по согласованному графику в течение 10 дней. Тепловые сети все запущены, находятся на циркуляции, есть ряд домов, которые не включаются с учетом погодного фактора. Сегодня все объекты подключаем, - сказал Андрей Соболев.Фото: мэрия Улан-Удэ