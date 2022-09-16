Жителей улицы в Улан-Удэ атаковали призраки

Улан-удэнцы рассказывают о личном опыте проживания в квартире «со странностями». По словам горожан, в таких домах маленькие дети постоянно тревожатся и плачут без причины, животные сходят с ума, а сами хозяева жилья страдают бессонницей и живут в постоянном страхе, ощущая чье-то незримое присутствие. Зачастую избавиться от наваждения помогает только бегство.Пожалуй, рекордсменом по числу сообщений о происходящих в квартире аномалиях является улица Ключевская. К примеру, дом под номером 24.- Хочу рассказать про квартиру, в которой живем с мужем, шестимесячной дочкой и кошкой. Проживаем тут почти год, раньше все было хорошо, но последние четыре месяца происходит что-то непонятное. Однажды утром муж собирается на работу, я дремлю, но все слышу. Вот хлопнула дверь за ним. Примерно прошло минут 10 - 20, как кто-то прошелся с кухни в коридор (у нас там полы скрипят), подскочила, проверила – никого нет.Было такое, что ночью спим, вдруг слышим в ванной грохот, муж подскочил, кошка вздыбилась и зашипела. Идем в ванную, смотрим - зеркало лежит в ванне, все шампуни разбросаны по полу. В одну из ночей я вставала пять раз, чтобы закрыть холодильник. Он снова и снова открывался сам собой. То же самое с дверью шкафа - откуда вываливались все аккуратно сложенные вещи. Так жутко, что это может быть? - пишет автор поста в паблике «Аноним 03».Как выяснилось, у рассказчика есть немало собратьев по несчастью. Так, Оксана Сивцева решила продать квартиру, после того как поняла, что больше не может жить в постоянном стрессе.- Я тоже жила в доме по улице Ключевской, только в 42-м доме. Мы постоянно слышали чьи-то шаги, скрипели половицы. Причем четко слышны были шаги явно пожилого человека, ходящего медленно, шаркая по полу. Как будто бабушка. Потом стали пропадать вещи. Порой мы их находили позднее в совершенно неожиданных местах. Кстати, шаги были не только ночью, но и днем - что еще страшнее. Один раз услышала грохот на кухне, захожу и вижу, что стеклянная тарелка с фруктами, стоявшая на столе, разбита в мелкую крошку. Причем она не упала на пол, а словно раскрошилась на мелкие осколки сама собой. В конце концов, мы продали квартиру и съехали, потому что жить все время с натянутыми нервами стало уже невыносимо, - рассказала «Номер один» улан-удэнка Юлия.Жительница Улан-Удэ Татьяна тоже не прожила в своей новой квартире и года. Слишком тяжело ей там было находиться.- Два года назад мы с мужем искали квартиру, а на Ключевской была срочная продажа. Двухкомнатная квартира продавалась почему-то по недорогой цене. Хорошая, теплая квартира, отличное месторасположение – 18-й квартал, словом, нас все устроило, и мы купили жилье в ипотеку. Началось с того, что наш всегда спокойный кот стал странно реагировать. Сядет, уставится куда-то и шипит, словно видит кого-то. Ночью постоянно слышны были шаги, скрипели полы. Как-то раз лежим и слышим, как стул скрежещет по полу. Потом оказалось, что его словно кто-то пододвинул к столу. Сыну тогда был годик, он всегда себя чувствовал дискомфортно, часто плакал. Бывало, что в дверь кто-то стучал, а в глазок посмотришь – никого нет. Я пыталась как-то объяснять для себя происходящее, но порой события уже не поддавались никакой логике.По словам Татьяны, та самая неведомая сила как-то раз едва не убила ее мужа.- Один раз муж с другом установили кухонный гарнитур, затем он стал чинить раковину, и тут верхние тяжелые шкафы падают ему прямо на голову. В этот же момент в ванной выдирается смеситель и вода хлещет в разные стороны. У мужа была травма, мы обращались к врачу, - вспоминает улан-удэнка. – Конечно, я предположила, что шкаф укрепили плохо, но муж с другом клялись, что они сделали это прочно. И как могло такое совпасть, что и смеситель, и шкаф сорвались в один и тот же миг?Устав разгадывать такие загадки, семья обратилась за помощью к православному священнику. Он освятил квартиру.- Батюшка не объяснил ничего, откуда и что берется. Сказал только, что бояться мертвых не надо. Даже если это неупокоенные души здесь бродят. Освятил квартиру. Стало спокойнее. Шаги и стуки в дверь прекратились. Но через месяц все снова вернулось. Было такое, что я смотрела на светильник и он сам собой отключался на моих глазах. Я снова включаю, он выключается. По ночам внезапно становилось очень холодно и вновь кто-то ходил по квартире. А один раз спала и меня как будто тряхнули так, что я чуть не упала с кровати. Стало уже трясти от страха. И снова что-то падало само собой.В итоге у семьи сдали нервы и они выставили только что купленную квартиру на продажу. И, по примеру предыдущих хозяев «проклятой квартиры», срочно избавились от нее.- Я не стала обманывать и сразу предупредила покупателей, что с жильем есть такие проблемы. Но женщина, покупавшая квартиру, сказала, что ничего страшного, ее такие вещи не волнуют. Позже она мне рассказывала, что в квартире сами собой включаются вода и свет. Впоследствии она тоже ее продала.По словам Татьяны, сейчас они живут в частном доме. Ребенок стал спокойнее, а кот превратился в прежнего спокойного, ленивого и невозмутимого домашнего любимца. Но забыть год жизни в том самом доме, признается она, вряд ли когда-то сможет.Улан-удэнец Александр, как и многие мужчины, рассказам жены о каких-то ночных шагах и скрипах не верил, объясняя все фантазией или самовнушением своей благоверной. Пока сам не столкнулся с тем, что объяснить не смог.- Остался как-то раз один на несколько дней. Жена уехала в командировку. По ночам слышал чужое дыхание прямо в ухо и словно кто-то хватал за ноги. И все время было ощущение, что на тебя кто-то смотрит. А один раз выхожу утром в зал, а там на полу лужа воды. Много воды. Причем потолок сухой, нигде ничего не протекает и я точно помню, что воду не проливал, вообще в комнату ее не приносил. Тогда и задумался о том, что жена все-таки права. Чертовщина какая-то.Сообщения о том, что в домах по Ключевской происходят необъяснимые вещи, появляются уже давно. Говорят, что когда-то в этих местах было кладбище, где хоронили японских военнопленных. Мол, теперь в домах, построенных на человеческих костях, бродят их неупокоенные души.Но многие горожане считают, что такие рассказы не более чем выдумка или бред.- Мягко подкатывающая шизофрения.- Хватит бред нести, цены на квартиры упадут в 18 квартале.- Вы точно там ничего не курите, ребятки? – пишут недоверчивые горожане.Выдумка это или правда, неизвестно. Но в любом случае многие из нас предпочли бы никогда не сталкиваться с подобными явлениями. А вот «охотник за привидениями» Борис Машкович, наоборот, годами собирает любую информацию о сверхъестественном, рассказывая о подобных случаях в своих книгах. Об аномалиях на улице Ключевской он также наслышан и не сомневается в правдивости вышеизложенных рассказов.«Интересное проявление полтергейста в соседних домах, 24 и 22, по улице Ключевская, разделенных улицей Дарханская. Оба случая объединяли разбрасывание вещей в ванной, самопроизвольное открывание дверей и испуганные кошки. Кроме этого, в доме № 22 в отсутствие хозяина иконы поворачивались лицевой стороной к стене. А однажды приехавшая в гости к хозяйке квартиры мама, проснувшись ночью, увидела женщину с черными распущенными волосами, стоявшую посреди зала лицом к иконе Пресвятой Богородицы. Лица она не увидела, силуэт растворился. От страха и ужаса мама даже слова произнести не смогла», - цитирует отрывок из своего сборника Борис Машкович.По мнению исследователя, такие явления могут быть вовсе и не связаны с кладбищем или усопшими.- Не везде играют роль некротические поля. Происходят необъяснимые вещи и там, где никогда не было захоронений или трагических смертей. Призраки могут быть привязаны не только к месту, но и к вещам. Или к конкретному человеку. К тому же вся территория Улан-Удэ покрыта тектоническими разломами, через которые выделяется радон, есть даже урановые шахты. Тонкий мир насыщается этими энергиями и становится видимым и осязаемым. Ведь, чтобы перейти границу, нужна энергия перехода. Полтергейсту необходима постоянная подпитка, - объясняет одну из теорий появления призраков Борис Машкович.В свою очередь, в Улан-Удэнской и Бурятской епархии называют непрошеных невидимых гостей «нечистыми духами», также не подвергая сомнению откровения горожан.- Освящение дома или квартиры – это особый обряд в православии, представляющий собой призывание Божией благодати для очищения жилища от злобного воздействия демонического мира. Совершить его может только православный священник. Господь посылает свою благодать, через молитву священника освящая это место, приставляя к нему своего ангела для соблюдения и сохранения живущих в нем от всякого зла. Если квартира была освящена, то необходимо поддерживать в ней духовную чистоту, жить нормальной духовной жизнью, исповедоваться, причащаться, молиться, ведь это главная задача православного человека. В случае если люди продолжают жить прежней своей жизнью, то в их жилищах поселяется еще больше нечистых духов, начинающих пугать, терзать и мучить жильцов дома. В этом случае рекомендуется пригласить православного священника для освящения не только этого дома, но и прилегающей к нему территории, - прокомментировали в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.Фото: pixabay.com