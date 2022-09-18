В Бурятии тепло получат из фекалий

Городскую канализацию иногда сравнивают с теплой речкой. Как утверждают эксперты, отбор тепла из этого возобновляемого источника с помощью инновационных методик - тепловых насосов - позволит получать дополнительную энергию. Вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников провел совещание, на котором обсудили проект получения фактически бесплатного тепла.Дороговизна топлива накануне отопительного сезона заставляет приглядываться к альтернативным источникам получения тепла. И одним из таких, достаточно эффективных способов получения тепла является тепловой насос. Его принцип работы основан на отборе тепла от естественных низкопотенциальных источников возобновляемой энергии окружающей среды. Тепло с помощью технологий можно забрать из грунта, термальных и артезианских грунтовых вод и даже из воздуха.Простейший пример теплового насоса — холодильник. Тепло при помощи фреона выкачивается из более холодной камеры в более теплое помещение кухни. Морозилка при этом охлаждается, а от конденсатора, расположенного на задней панели холодильника, в свою очередь, идет в помещение теплый воздух. Сегодня тепловые насосы, используя низкопотенциальное тепло (около плюс 5 °C), способны преобразовывать его до температуры +55 °C, что вполне хватает для нормально утепленного дома. Для этого обустраивают скважины, откуда забирается постоянное тепло на обогрев помещения.В Улан-Удэ инноваторы предложили вместо грунтов использовать городскую канализацию.Поскольку население использует горячий душ круглогодично, то температура стоков в канализации может доходить до десяти градусов тепла даже зимой. Это «бесплатное» тепло, и при такой разнице температур его можно эффективно «снимать», затратив на работу тепловых насосов электроэнергию (примерно 1 кВт) и получив в итоге 3 кВт тепла.Эксперт в области теплоснабжения Владимир Афанасьев предложил городу использовать тепловые насосы для того, чтобы теплоэнергия «снималась» с канализационно-насосных станций города (КНС). Еще в 2016 году такую систему экспериментально установили на одной из КНС города. Проектом подразумевался отбор тепла с КНС и направление его на теплоснабжение станции.Дело в том, что в зимний период для нормального функционирования технологического процесса в обслуживаемых помещениях должна поддерживаться нормируемая температура. Для этой цели в КНС установлены электрические подогреватели. Как было отмечено на одном из рабочих совещаний правительства РБ, ежегодно на отопление одной КНС расходовалось около 80 тыс. кВт.ч э/энергии. По расчетам проектировщиков, потребление э/энергии на теплоснабжение КНС для обеспечения нормируемых тепло-влажностных режимов должно быть 112 тыс. кВт.ч в год.Проектом предусматривалось теплоснабжение с применением тепловых насосов. За отопительный сезон 2016 – 2017 расход электроэнергии составил 34 тыс. кВт.ч, потребление тепла при этом составило 90 тыс. кВт.ч. Но в 2017 году МУП «Водоканал» проект свернуло.И в этот раз на совещании в правительстве РБ представители МУП «Водоканал», вслух не возражая против применения энергосберегающих технологий, фактически выступили против.«Мы готовы поддержать проект, но не более тех сумм, которые ранее расходовались на КНС. Увеличение расходов будет трудно обосновать, - отметила представитель МУП «Водоканал» Вера Смирнова. Умалчивая, что «экономия» фактически достигалась за счет «смягчения» требований к режимам эксплуатации канализации.Однако Владимир Афанасьев не согласился с расчетами муниципалов. Он провел работу по изучению данных приборов учета с ноября прошлого года функционирования городских канализационных станций, и, по его словам, выводы неутешительные.«Расходы на отопление КНС были ранее значительно занижены, электроотопление включалось только в подсобках, и я вижу здесь нарушения технологических режимов, - сообщил он. - В частности, отключались промышленные вентиляторы, а этого допускать нельзя».Тем не менее муниципалы стояли на своем - нужно экономить, внедряя новые технологии. Начинать с меньших сумм, пусть даже ранее заниженных с целью... экономии.Возник парадокс. Дорогая электроэнергия толкала коммунальщиков к экономии на технологических процессах, но она же является тормозом для внедрения новых технологий. Призванных значительно уменьшить затраты самих же коммунальщиков, «экономивших» путем снижения безопасности и нарушения технологичности процесса транспортировки канализационных стоков.Председательствующий на совещании вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников отметил, что «мы уже четвертый год топчемся по вопросу энергосбережения на месте, без результата».«Давайте, наконец, заключать договор и отработаем наступающий отопительный сезон на оборудованной КНС, вводя раздельный учет. По итогам работы необходимо представить анализ. Рассмотреть возможность внедрить на новой, строящейся КНС, на стадии проекта предусмотреть внедрение инновационной технологии, в общем, зайдем в процесс для получения опыта», - заявил он.Вице-премьер обозначил также сроки: «нам надо в 2023 - 2024 годах зайти на новые КНС с новым оборудованием».В итоге на рабочем совещании приняли решение доработать проект внедрения инновационных технологий, снять все разногласия и начать его поэтапную реализацию.Владимир Афанасьев, по его словам, уже отправил в МУП «Водоканал» на рассмотрение очередной вариант договора по внедрению энергосберегающих технологий.Дмитрий Родионов, «Номер один».