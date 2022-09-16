Общество 16.09.2022 в 17:35

Россия, КНР и Монголия продлят проект развития общего экономического коридора

В Самарканде состоялась трехсторонняя встреча лидеров Монголии, России и Китая
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Текст: Номер один
Россия, КНР и Монголия продлят проект развития общего экономического коридора
Москва, Пекин и Улан-Батор решили продлить еще на пять лет проект, предполагающий развитие общего экономического коридора. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, которая прошла на полях форума ШОС, сообщает ТАСС.

«С учетом уже накопленного опыта сотрудничества на трехстороннем треке предлагаем сосредоточить усилия на последовательном выполнении программы развития российско-китайско-монгольского экономического коридора, который успешно развивается. Мы условились продлить ее на очередной пятилетний период», - сказал российский лидер.

По словам Путина, особое внимание при реализации этой программы следовало бы уделить дальнейшему расширению совместной инфраструктуры и более тесной координации национальных программ развития. Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объема трансграничных грузоперевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию региона, указал глава российского государства.

Среди важнейших совместных проектов президент упомянул модернизацию Улан-Баторской железной дороги, которая является важной артерией контейнерных перевозок между Россией, Китаем и Монголией.

«Полагаем необходимым продолжить работу по расширению пропускной способности этого транспортного коридора, обновлению путей, подвижного состава», - отметил он. В частности, на российско-монгольской границе планируется реконструировать пункт пропуска «Наушки», увеличив его пропускную способность.

Как считает Путин, большую отдачу для трехсторонних отношений дают и проводимые на регулярной основе совместные деловые форумы. «В частности, на осень в Улан-Баторе намечено очередное заседание Объединенного торгово- экономического форума трех стран, в котором примет участие представительная российская делегация», - указал он.

Кроме того, продолжил российский президент, укрепление торговых, экономических и инвестиционных связей между РФ, Китаем и Монголией является важной составляющей интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Оно хорошо стыкуется с процессами развития Евразийского экономического союза, с реализацией китайской и монгольской инициатив в этой сфере.

Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Монголией, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки, заявил президент России Владимир Путин.

«Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе», - сказал Путин.

По его словам, такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая географическое положение трех стран и их давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважение и симпатию друг к другу народов стран. «Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки, выступают с согласованных позиций в ООН и в региональных организациях», - добавил российский лидер.

Президент России Владимир Путин призвал во всех возможных сферах переходить на национальные расчетные системы в торговле с Китаем и Монголией. 

«Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трех наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчетах», - сказал Путин.

Он заметил, что ранее в четверг на двусторонней встрече с Си Цзиньпином они с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%.

«В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», - обратил внимание президент РФ.

Фото: montsame.mn



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Россия КНР Монголия ШОС

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