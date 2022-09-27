Общество 27.09.2022 в 09:56

В Бурятии нотариусы будут обслуживать мобилизованных граждан все очереди

Спрос на их услуги среди мужчин резко вырос
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии нотариусы будут обслуживать мобилизованных граждан все очереди
Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Кроме того, военные смогут получить услуги без очереди. Об этом сообщает  РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

В последние дни у нотариусов Улан-Удэ значительно выросли очереди. Все больше людей заранее записываются на нотариальные действия, хотя многие идут не по записи, а по «живой» очереди.

Как рассказал помощник одного из улан-удэнских нотариусов, в основном приходят мужчины среднего возраста, которые оформляют генеральную доверенность на распоряжение всем своим имуществом. Прежде всего, на близких родственников, в основном жён и родителей. Гендоверенность даёт также возможность пользования банковскими карточками человека в случае его отъезда.

Между тем, учитывая актуальность услуги и нехватку времени у мобилизованных, власти пошли навстречу гражданам в этом вопросе.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень «дежурных нотариальных контор» в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобилизованные граждане получат льготы на услуги по удостоверению доверенностей, а также выдаче согласий законным представителям и опекунам несовершеннолетних. При наличии подобных документов родственники смогут без ограничений пользоваться имуществом и финансовыми средствами мобилизованных граждан в период  их отсутствия в Бурятии.

Фото: russianstock.ru
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