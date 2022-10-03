Продажа авто, полученного по наследству

«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать: на руках есть Свидетельство о праве на наследство (автомобиля). Хотела продать машину. Как? В ГАИ какие документы надо оформлять?»

Галина Ивановна Х.

При продаже автомобиля, полученного по наследству, промежуточная регистрация за наследником не требуется, т.е. можно продать автомобиль, не обращаясь в ГИБДД. Для этого необходимо найти покупателя и заключить с ним договор купли-продажи транспортного средства.

Аналогичным образом можно подарить автомобиль, заключив договор дарения машины.

Если автомобиль не регистрируется наследником в ГИБДД, а сразу же продается, то вносить наследника в ПТС не нужно. Можно сразу вписать в ПТС покупателя, а в графе «Подпись прежнего собственника» поставить подпись наследника.

После этого новый собственник (покупатель или одаряемый) должен выполнить следующие операции:

- пройти технический осмотр;

- купить полис ОСАГО;

- изменить регистрационные данные в ГИБДД.

Список документов для регистрации:

- заявление;

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- паспорт транспортного средства (ПТС).

- свидетельство о регистрации транспортного средства;

- свидетельство о праве на наследство;

- страховой полис ОСАГО;

- квитанции об оплате государственных пошлин (квитанции предоставляются водителем по желанию, однако сами пошлины должны быть оплачены);

- договор, заключенный между наследником и новым собственником.

Необходимо знать, что в ГИБДД могут принять либо оригинал свидетельства о праве на наследство, либо нотариально-заверенную копию. После регистрации автомобиля данный документ вернут.

Важно помнить, что после продажи машины, полученной по наследству, в некоторых случаях необходимо будет заплатить НДФЛ. Продавая передавшийся по наследству автомобиль, наследник, получает доход, который уже облагается налогом в размере 13% от суммы, полученной за проданную машину.

При этом стоит учесть определенные особенности:

1. Наследник не может уменьшить стоимость продажи автомобиля на стоимость его покупки предшествующим собственником.

2. Если продать машину по цене до 250 тыс. рублей, то ничего платить не нужно. Отчитываться перед ФНС тоже не нужно. Если продать подороже, то можно воспользоваться налоговым вычетом в сумме 250 тыс. рублей. Его предоставляет государство, документы никакие собирать не надо. Но тогда следует заполнить декларацию и подать ее в свою ИФНС. Срок - не позднее 30 апреля следующего за продажей года.

3. В соответствии с пунктом 171 ст. 217 НК РФ наследник не обязан выплачивать налог при продаже имущества, которым он пользовался на протяжении 3 лет после получения прав наследства.