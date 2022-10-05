Общество 05.10.2022 в 10:00

Условия выхода из декрета

Что нужно знать после выхода из декрета на работу?
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Текст: Номер один
Условия выхода из декрета
Pixabay

«С сентября выхожу на работу после декретного отпуска. До него занимала руководящую должность. Вернут ли мне прежнее место работы или могут перевести на более низкую должность?» 

Юлия, г. Улан-Удэ

После выхода из декретного отпуска каждая женщина вправе вернуться на прежнее место работы. А если компания ей отказывает, это нарушение Трудового кодекса. Рабочее место закрепляется за женщиной на весь срок декрета. Смена собственника, реорганизация компании, внутренние перемещения кадров не могут стать причиной, чтобы расторгнуть договор.

Во время декрета на место работника, ушедшего в декрет, не могут взять постоянного сотрудника, уволить или сократить. Исключение - ликвидация компании либо закрытие предприятия.

Вернуться отпускник может на ту же позицию с теми же условиями, что и до декрета. Если по каким-то причинам это невозможно, руководству придётся договориться с работниками о новых условиях труда и прописать их в дополнительном соглашении к трудовому договору.

Компания не имеет права занизить работнику зарплату. Если же тарифные ставки выросли, то работа оплачивается в соответствии с новыми.

Важно помнить, что если работник воспитывает ребенка до 14 лет, то ему не вправе отказать в переводе на неполный рабочий день. Это касается и мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. В этом случае закон действует до тех пор, пока ребёнку не исполнится 18 лет.

На работу можно вернуться раньше срока окончания декретного отпуска.

В этом случае нужно написать заявление, указать желаемую дату выхода, формат полной или неполной занятости и количество рабочих часов в неделю.
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