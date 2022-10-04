Министр культуры Бурятии проинформировала о новых кадровых решениях

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила сегодня нового директора Бурятского республиканского хореографического колледжа им Л.П.Сахьяновой и П.Т.Абашеева Владимира Кожевникова и нового художественного руководителя цирка Бурятия имени М.Х.Жапхандаева Алдара Кынзыбеева.Она также проинформировала, что на должность художественного руководителя Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева назначен Вячеслав Дьяченко, который сразу же после назначения уехал с театральной труппой на гастроли в Хабаровск.Соответствующие приказы министерства культуры Бурятии уже подписаны, сообщила пресс-служба ведомства.Теплые слова признательности и благодарности за добросовестный труд министр адресовала Доржо Дугаржапову, занимавшему должность директора хореографического колледжа и Туяне Догдановой, которая долгие годы руководила творческим процессом в цирке Бурятии.Назначенным же руководителям Соелма Баяртуевна пожелала успехов в работе, вдохновения и всего самого доброго. Они же, в свою очередь, поблагодарили за оказанное доверие.родился в 1962 году. Окончил: Драматическую студию при государственном ордена Трудового Красного Знамени академическом театре им. Г.Сундукян, 1981 г., актер; Ереванский государственно-театральный институт, 1993 г., театроведение.- 09.1981 – 06.2000 Государственный русский драматический театр им. Н.С. Станиславского, г. Ереван, актер,- 07.2000 – 05.2001 Академический русский театр драмы им. Г. Константинова, Республика Марий Эл, артист;- 05.2001 – 06.2002 Московский драматический театр им. Н.В.Гоголя, артист;- 07.2002-03.2010 Московский драматический театр «Модернъ», артист драмы высшей категории- 12.2015 – 07.2022 Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, заведующий труппой;- 07.2022 – 30.09.2022 Московский академический театр сатиры (в связи с присоединением театра Армена Джигарханяна), заведующий труппой, родился в 1964 году. Улан-Удэнское хореографическое училище, 1983, артист балета; Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, 2006 г., педагог-хореограф, по специальности «Педагогика балета». Бурятский государственный университет, 2015 г., «Государственное и муниципальное управление» (профессиональная переподготовка).- 11.1983 – 30.09.2022 ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г.Ц.Цыдынжапова», артист балета, артист балета высшей категории,артист балета – ведущий мастер сцены (2012 г.)заведующий балетом, по совмещению солист балета (2012-2019 г.г.)заведующий труппой балета (2019-2022 г.г.)- Заслуженный артист Республики Бурятия (2000 г); Государственная премия Республики Бурятия за исполнение роли Слепца в спектакле «Кармина Бурана» (2006 г); Заслуженный артист Российской Федерации (2006 г);, родился в 1994 году. Работал балетмейстером и артистом в государственном цирке. Окончил Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева в 2013 году, по специальности «Артист балета». С отличием окончил Восточно-Сибирский институт культуры по специальности «Педагог современного танца».Работал артистом Государственного театра оперы и балета Республики Коми (более 3 лет). Вернувшись в Улан-Удэ, начал работать в театре современного танца «Угол Зрения». Также начал заниматься постановочной деятельностью и преподаванием классического танца в образцовом ансамбле «Байкал-Идель».В 2019 году начал работать в Бурятском государственном национальном театре песни и танца «Байкал».В 2020 году был приглашен в государственный цирк Республики Бурятия им. М.Х. Жапхандаева балетмейстером и артистом балета. Освоил цирковые жанры «Иллюзия», «Вольтижная акробатика».Фото: minkultrb.ru