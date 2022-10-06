Общество 06.10.2022 в 15:58

Хулиган – это хороший стартап

Из школьных хулиганов вырастают россияне с доходом от 80 тыс рублей и даже топ-менеджеры
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Текст: Номер один
Хулиган – это хороший стартап

Бывших школьных хулиганов больше всего среди охранников, водителей и директоров компаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне с доходом от 80 тыс руб хулиганили в школе чаще, чем те, кто сейчас зарабатывает меньше.

Самыми примерными в выпускных классах были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры. В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.

Поведение нынешних бухгалтеров в школе в целом было чуть лучше, чем тех, кто сегодня является их руководством, — главных бухгалтеров.

Среди программистов школьных шалопаев было чуть меньше, чем среди системных администраторов. Замечания за поведение нередко красовались в дневниках и у будущих инженеров.

Топ-менеджеры хулиганили еще больше: как неудовлетворительное оценивают свое поведение в школе 8% из них. Чаще нынешних директоров доводили учителей в юношестве лишь те, кто, повзрослев, выбрал работу водителя и охранника: «Было и разбитое окно, и драка с физруком».

 Фото: pixabay.com

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рынок труда опрос хулиганы

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