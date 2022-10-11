Общество 11.10.2022 в 17:33
В Улан-Баторе открылся музей «Чингисхан»
В нем собраны около 12 тыс экспонатов, 92 проц из которых составляют оригиналы
Текст: Номер один
В Улан-Баторе сегодня состоялось открытие музея «Чингисхан». В церемонии открытия приняли участие президент Монголии У.Хурэлсух, председатель Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар, премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ, члены правительства, члены парламента, почетные гости и другие официальные лица, сообщает МОНЦАМЭ.
Президент Монголии У. Хурэлсух, выступая на церемонии открытия, сказал: «Мы, монголы, изучаем, сохраняем и оберегаем наследия великого Чингисхана и его преемников, пропагандируем их не только в нашей стране, но и в мире. Это наш священный долг. От имени народа Монголии я хочу выразить искреннюю благодарность организациям, художникам, кузнецам, строителям, инженерно-техническим работникам, государственным служащим, Министерству культуры, руководству и сотрудникам музея «Чингисхан», внесшим свой вклад в это дело, которое останется в истории Монголии».
Директор музея «Чингисхан», академик С.Чулуун отметил: «Музей входит в десятку лучших в Азии, крупнейший по количеству оригинальных экспонатов, имеет самые современные решения безопасности, хранения и охраны сокровищ».
Музей «Чингис хаан» насчитывает около 12 000 экспонатов, 92 процента из которых составляют оригиналы, а остальные являются копиями артефактов, находящихся в музеях, библиотеках и архивах зарубежных стран.
Фото: montsame.mn
Президент Монголии У. Хурэлсух, выступая на церемонии открытия, сказал: «Мы, монголы, изучаем, сохраняем и оберегаем наследия великого Чингисхана и его преемников, пропагандируем их не только в нашей стране, но и в мире. Это наш священный долг. От имени народа Монголии я хочу выразить искреннюю благодарность организациям, художникам, кузнецам, строителям, инженерно-техническим работникам, государственным служащим, Министерству культуры, руководству и сотрудникам музея «Чингисхан», внесшим свой вклад в это дело, которое останется в истории Монголии».
Директор музея «Чингисхан», академик С.Чулуун отметил: «Музей входит в десятку лучших в Азии, крупнейший по количеству оригинальных экспонатов, имеет самые современные решения безопасности, хранения и охраны сокровищ».
Музей «Чингис хаан» насчитывает около 12 000 экспонатов, 92 процента из которых составляют оригиналы, а остальные являются копиями артефактов, находящихся в музеях, библиотеках и архивах зарубежных стран.
Фото: montsame.mn