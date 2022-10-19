Минималка по безработице
Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, в каких случаях выплачивается минимальное пособие по безработице?»
Александр Николаевич, г. Улан-Удэ
Размер пособия зависит от среднего заработка на прошлом месте работы, длительности безработицы и причины увольнения. В 2022 году пособие по безработице составляет от 1 500 до 12 792 рублей в месяц.
В минимальном размере оно назначается тем, кто:
- впервые ищет работу;
- прекратил регистрацию как ИП;
- не работал больше года;
- за год до обращения в центр занятости проработал менее 26 недель;
- уволен за дисциплинарные проступки;
- отчислен с обучения по направлению ЦЗН;
- вышел из состава членов крестьянско-фермерского хозяйства.
Срок выплат - 3 месяца.
По общему условию пособие будут платить с учетом среднего заработка на последнем месте работы:
- первые три месяца - 75%, но не более 12 792 рублей.
- вторые три месяца - 60%, но не более 5 000 рублей.
Срок выплат - до 6 месяцев
Для предпенсионеров:
- первые три месяца - 75% от среднего заработка;
- следующие четыре месяца - 60%;
- далее - 45% каждый месяц.Срок выплат - до 24 месяцев.