Общество 19.10.2022 в 10:00

Минималка по безработице

Основные условия выплаты 
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Текст: Номер один
Минималка по безработице
Номер один

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, в каких случаях выплачивается минимальное пособие по безработице?»

Александр Николаевич, г. Улан-Удэ

Размер пособия зависит от среднего заработка на прошлом месте работы, длительности безработицы и причины увольнения. В 2022 году пособие по безработице составляет от 1 500 до 12 792 рублей в месяц. 

В минимальном размере оно назначается тем, кто:

- впервые ищет работу;

- прекратил регистрацию как ИП;

- не работал больше года;

- за год до обращения в центр занятости проработал менее 26 недель;

- уволен за дисциплинарные проступки;

- отчислен с обучения по направлению ЦЗН;

- вышел из состава членов крестьянско-фермерского хозяйства.

Срок выплат - 3 месяца.

По общему условию пособие будут платить с учетом среднего заработка на последнем месте работы:

- первые три месяца - 75%, но не более 12 792 рублей.

- вторые три месяца - 60%, но не более 5 000 рублей.

Срок выплат - до 6 месяцев

Для предпенсионеров:

- первые три месяца - 75% от среднего заработка;

- следующие четыре месяца - 60%;

- далее - 45% каждый месяц.

Срок выплат - до 24 месяцев.
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