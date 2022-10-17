Общество 17.10.2022 в 10:06
Власти обещают завершить строительство Ледового дворца в Улан-Удэ до конца года
Однако, когда он откроется для посетителей, пока не известно
Текст: Константин Воронов
Строительство Ледового дворца на территории Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ завершится к концу года. Об этом сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом совместно с правительством республики.
«Сроки несколько раз сдвигались. На сегодняшний день срок реализации ввода объекта - 20 декабря текущего года. Сейчас работа на объекте активизирована: уже залита и отшлифована большая ледовая арена, практически закрыт тепловой контур трех из четырех блоков большой ледовой арены. Любой может взглянуть на строительство со стороны ФСК и увидеть, что объект уже готов примерно на 85%. Хочу подчеркнуть, что ввод объекта не равен его открытию. Поэтому, думаю, что в течение следующего года хоккеисты уже смогут тренироваться на новой арене», - ответил Иван Козырев.
Напомним, по плану дворец должен был открыть свои двери еще в декабре 2021 года. Летом этого года министр спорта пояснил, что задержка произошла из-за возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые всем известны.
«У нас заключено концессионное соглашение с ООО «Арена» - это алтайский инвестор, который занимается строительством Регионального центра по хоккею в Улан-Удэ. Сумма строительства сейчас уже превысила 1,5 млрд рублей. Более 1,1 млрд рублей поступили из федерального бюджета. Работы по этим средствам все выполнены, осталась работа по средствам концессионера», - рассказывал тогда Иван Козырев.
По словам министра, концессионер столкнулся с определенными трудностями в связи с реалиями сегодняшних дней, в том числе с удорожанием материалов. Повторная экспертиза подтвердила удорожание в сумме порядка 140 миллионов рублей.
Фото: pixabay.com
«Сроки несколько раз сдвигались. На сегодняшний день срок реализации ввода объекта - 20 декабря текущего года. Сейчас работа на объекте активизирована: уже залита и отшлифована большая ледовая арена, практически закрыт тепловой контур трех из четырех блоков большой ледовой арены. Любой может взглянуть на строительство со стороны ФСК и увидеть, что объект уже готов примерно на 85%. Хочу подчеркнуть, что ввод объекта не равен его открытию. Поэтому, думаю, что в течение следующего года хоккеисты уже смогут тренироваться на новой арене», - ответил Иван Козырев.
Напомним, по плану дворец должен был открыть свои двери еще в декабре 2021 года. Летом этого года министр спорта пояснил, что задержка произошла из-за возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые всем известны.
«У нас заключено концессионное соглашение с ООО «Арена» - это алтайский инвестор, который занимается строительством Регионального центра по хоккею в Улан-Удэ. Сумма строительства сейчас уже превысила 1,5 млрд рублей. Более 1,1 млрд рублей поступили из федерального бюджета. Работы по этим средствам все выполнены, осталась работа по средствам концессионера», - рассказывал тогда Иван Козырев.
По словам министра, концессионер столкнулся с определенными трудностями в связи с реалиями сегодняшних дней, в том числе с удорожанием материалов. Повторная экспертиза подтвердила удорожание в сумме порядка 140 миллионов рублей.
Фото: pixabay.com
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