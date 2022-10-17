В Улан-Удэ в зоопарке Этнографического музея из вольера вышел тигр

В Этнографическом музее народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ из мини-зоопарка из вольера вышел тигр, сообщили в минкультуры Бурятии. Как уточняют в руководстве музея, все экстренные службы находятся на месте. Ситуация под контролем.«Мы ждем препараты от управления ветеринарии, чтобы безопасно проводить обратно в вольер. Тигр за пределы зоопарка не вышел, находится внутри, ведет себя спокойно, не агрессивен. Прилегающие ДНТ «Лесное» и СНТ «Тимирязево» просим сохранять спокойствие. Сотрудники полиции патрулируют прилегающий массив. Ждем ближайшего благополучного разрешения ситуации».«Посетители музея были оперативно эвакуированы», - уточнил директор Этнографического музея Алексей Маладаев.Музей находится в зеленой зоне города, где расположены ДНТ, СНТ, загородные рестораны и оздоровительные центры.Фото: нашэтномузей.рф