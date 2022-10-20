Общество 20.10.2022 в 09:58

В Байкал – только дистиллированную воду

Минюст зарегистрировал приказ о нормативах предельно допустимых воздействий на экосистему озера
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В Байкал – только дистиллированную воду
Министерство юстиции России зарегистрировало подготовленный минприроды России приказ «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал». Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Корректировка параметров вредных веществ сделана для того чтобы можно было проводить исследования, измерять и фиксировать эти вещества. Прямой сброс стоков в озеро запрещён.  К тому же указанных параметров невозможно достичь производству. При этом на Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных в настоящий момент, поэтому требования к ним установлены на сверхвысоком уровне.

Такие «заградительные» цифры предложили учёные. Проект приказа несколько недель проходил обсуждения с участием различных представителей отрасли.  

Например, содержание железа в стоках не должно превышать 0,005 мг/дм3, свинца – 0,0001 мг/дм3, ртути - 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже требований СанПиНа к питьевой воде: по железу – 60 раз, по свинцу – 50, а по ртути – в 20 раз.

Минприроды России вводит регулирование и приравнивает стоки практически к дистиллированной воде. Задача - сохранить жемчужину России и крупнейший источник пресной питьевой воды.

При разработке проекта приказа была создана рабочая группа, в которую входили представители Российской академии наук, в том числе сибирского отделения РАН. Минприроды России опиралось на мнение учёных. Все параметры сбросов разрабатывали и утверждала Российская академия наук, официальные письма подписаны руководителями академии.

Напомним, в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в Забайкалье строится три очистных сооружения, в этом году они будут введены в эксплуатацию. С 2022 года началась реконструкция очистных в Улан-Удэ, а с 2023 года запланирована реконструкция очистных Северобайкальске. Для сохранения экосистемы озера М
минприроды России ведёт работу и по ликвидации объектов накопленного вреда. Так до конца 2022 года будут ликвидированы девять свалок в национальных парках, которые находятся недалеко от озера.

Фото: «Номер один»

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экология стоки Байкал

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