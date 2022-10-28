Переоформление выплаты по уходу за инвалидом или пожилым гражданином

Вопрос: «В период студенчества была оформлена по уходу за пожилой бабушкой. Через месяц собираюсь утраиваться на работу официально. Куда нужно обратиться, чтобы переоформить данную выплату на другого человека?»

Нелли, г. Улан-Удэ

В случае трудоустройства гражданину, осуществляющему уход, необходимо в течение 5 рабочих дней обратиться в ПФР и написать заявление об отказе от выплаты. Для переоформления документов гражданину, который планирует осуществлять уход, необходимо также обратиться в ПФР. Это можно сделать четырьмя способами:

1. лично в территориальное отделение ПФР, которое выплачивает пенсию инвалиду или престарелому, нуждающемуся в уходе;

2. через МФЦ, в котором предусмотрено оказание такой услуги, - лучше уточнить это перед походом в МФЦ;

3. по почте - в этом случае подписи на заявлениях должны быть заверены нотариусом;

4. через личный кабинет на сайте ПФР.

Напомним, что не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход. Достаточно, чтобы инвалид или пожилой человек согласился на помощь.

Но, ухаживать за инвалидами и пожилыми людьми и получать компенсацию могут только граждане:

- не выполняющие оплачиваемую работу;

- не получающие пенсию по старости или инвалидности;

- не получающие пособие по безработице.

Индивидуальные предприниматели и лица, работающие по гражданско-правовым договорам, считаются работающими и не могут получать выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином.