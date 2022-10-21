Общество 21.10.2022 в 10:41

Монголия и Турция будут дружить зонами. Свободно-экономическими

В Стамбуле в рамках монголо-турецкого бизнес-форума состоялась встреча с участием более 50 предпринимателей двух стран

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Монголия и Турция будут дружить зонами. Свободно-экономическими
В Стамбуле в рамках монголо-турецкого бизнес-форума состоялась деловая встреча, в которой приняли участие более 50 монгольских и турецких предпринимателей и представителей компаний, ведущих деятельность в сферах торговли, транспорта, логистики, строительства, туризма, продуктов питания, сельского хозяйства и косметической продукции, сообщает МОНЦАМЭ.

На этой встрече ее участники приняли ряд важных решений. В частности, было решено организовать встречу в Монголии в ноябре для обсуждения сотрудничества в сельскохозяйственном секторе Монголии, в производстве кожевенной и животноводческой продукции и совместных инвестиций. Стороны договорились изучить опыт Турции в развитии свободных экономических зон Монголии и привлечении иностранных инвестиций в свободные экономические зоны, а также ознакомить турецких инвесторов из свободных зон с инвестиционными возможностями в монгольских свободных зонах. Кроме того, решено поэтапно совместно организовывать мероприятия по расширению делового сотрудничества между двумя странами в промышленно развитых городах Турции.

Во встрече, организованной Советом по внешэкономическим отношениям Турции (DEIK), приняли участие заместитель председателя монголо-турецкого Совета Чингиз Гюль, координатор Евразийских деловых советов Тугба Бал Бахар, Генеральный консул Монголии в Стамбуле Ш.Хишигсурэн, генеральный секретарь Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии С.Баясгалан и другие официальные лица.

Фото: montsame.mn
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