Локализация угроз, поддержка «оборонки», помощь участникам СВО

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание с главами дальневосточных регионов о реализации на Дальнем Востоке мер, которые необходимо осуществить в регионах в связи с указом президента России от 19 октября «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», сообщила пресс-служба полпреда.

Вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов в течение суток провести первое заседание территориальных оперативных штабов, которые должны быть созданы в соответствии с указом президента России. Губернаторам поставлена задача провести анализ угрозообразующих факторов в регионах и выработать меры по их локализации и минимизации. Главы дальневосточных регионов должны проработать дополнительные меры для обеспечения всем необходимым мобилизованных граждан и добровольцев.

Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов составить перечень предприятий, работающих на нужды Вооруженных сил Российской Федерации, провести в течение 48 часов совещание с руководителями этих предприятий и определить меры поддержки тех предприятий, которым она необходима.

«Хочу сразу сказать, что в тех случаях, когда будет требоваться значительное увеличение выпуска продукции, необходимой для обороны, будет оказана федеральная помощь, мы будем выделать финансовые средства. Также прошу обратить внимание не только на уже выпускаемую продукцию, но и на то, что мы можем сделать: поддержать инновационные разработки в этой области. Средства мы также готовы предусмотреть», – отметил вице-премьер.

Ещё одно поручение связано с обеспечением региональных выплат мобилизованным гражданам в размере не менее 150 тысяч рублей. «Тем территориям, которые уже это сделали, хочу сказать спасибо. Там, где этого не сделали, вопрос нужно решить. При необходимости найдём возможности поддержки. Но разовая помощь в размере 150 тысяч рублей должна быть оказана», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил определить графики работы территориальных оперативных штабов в дальневосточных регионах не реже одного раза в неделю. Материалы о результатах работы штабов в течение 24 часов должны предоставляться в аппарат полпредства ДФО.

Также Юрий Трутнев сообщил, что совещания с главами дальневосточных регионов будут проходить под его руководством в еженедельном режиме.

Фото: erdc.ru