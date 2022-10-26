Общество 26.10.2022 в 09:45

Приставы взыскали в пользу жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда за потерю слуха

Коллега по работе нанес мужчине несколько ударов по голове металлическим предметом после замечания


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Приставы взыскали в пользу жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда за потерю слуха

В Бурятии судебные приставы-исполнители взыскали полмиллиона рублей компенсации морального вреда в пользу жителя города Улан-Удэ. Мужчина пострадал от рук коллеги по работе, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Конфликт начался из-за замечания, которое потерпевший сделал своему сослуживцу. Cловесная перепалка перешла в драку. Мужчине было нанесено несколько ударов по голове металлическим предметом. Из-за полученных травм потерпевший получил черепно-мозговую травму и потерял слух на одно ухо.

По решению суда за причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, потерпевшему была назначена компенсация морального вреда в размере 500 тыс рублей.

 Исполнение решения суда по взысканию компенсации морального вреда находилось на контроле межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Благодаря принятым судебным приставом-исполнителем мерам принудительного взыскания, компенсация морального вреда потерпевшему возмещена в полном объеме.

 Фото: УФССП по Бурятии

 

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юстиция приставы компенсация

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