Приставы взыскали в пользу жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда за потерю слуха

В Бурятии судебные приставы-исполнители взыскали полмиллиона рублей компенсации морального вреда в пользу жителя города Улан-Удэ. Мужчина пострадал от рук коллеги по работе, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Конфликт начался из-за замечания, которое потерпевший сделал своему сослуживцу. Cловесная перепалка перешла в драку. Мужчине было нанесено несколько ударов по голове металлическим предметом. Из-за полученных травм потерпевший получил черепно-мозговую травму и потерял слух на одно ухо.

По решению суда за причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, потерпевшему была назначена компенсация морального вреда в размере 500 тыс рублей.

Исполнение решения суда по взысканию компенсации морального вреда находилось на контроле межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Благодаря принятым судебным приставом-исполнителем мерам принудительного взыскания, компенсация морального вреда потерпевшему возмещена в полном объеме.

Фото: УФССП по Бурятии