Мэр Улан-Удэ проверил обновленный двор в микрорайоне Восточный

- В этом году мы первый раз принимаем участие и реализуем на нашей территории программу «1000 дворов Дальнего Востока». 13 дворов по этой программе сделали. Три из них - это большие, «мощные» площадки, как эта. Они объединяют много функциональных зон. Здесь зоны и для отдыха, и для занятий спортом, и для самых маленьких, и для горожан уже почтенного возраста, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.







- Раньше здесь была одна большая спортивная площадка в два раза больше существующей. Она не использовалась, дети на ней не играли ни зимой, ни летом. Также здесь были старые детские комплексы, малые архитектурные формы. Они уже поизносились, потеряли внешней вид, поэтому данный двор был выбран для участия в программе «1000 дворов Дальнего Востока». Это самый дорогой и большой двор в Железнодорожном районе из тех пяти, которые мы в этом году благоустраивали, - сказал исполняющий обязанности руководителя администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.





- Сегодня жители говорят, что это то место, где они стали собираться и знакомиться с соседями, общаться. Ведь это же замечательно. И детишки здесь проводят время с утра и до вечера. Здесь можно и поиграть, и отдохнуть, - отметил Игорь Шутенков.





- Мне очень понравилась площадка. Очень интересная, необычная. Детей много на ней теперь собирается. Я даже сама хочу попробовать позаниматься на тренажерах, - сказала Галина, жительница дома по ул. Королева, 8.







- С открытием этой площадки мы завершаем приемку всех площадок нашего города. Хотелось бы отметить, что итоговый результат – замечательный. Есть, конечно, какие-то нарекания, пожелания от жителей, будем обязательно их учитывать. Хочу отметить, что все эти площадки будут на гарантии в течение пяти лет. Но, несмотря на то, что есть гарантия, я хотел бы обратиться к нашим жителям – мы должны их беречь, чтобы они как можно дольше времени доставляли нам радость, и как можно больше людей могли ими пользоваться, - обратился мэр Улан-Удэ к горожанам.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил качество благоустройства двора по ул. Чкалова, 1, 3, 5 и Королева, 8, 10 в мкрн Восточный. Здесь построили площадку формата «Медиум», включающую в себя шесть зон - для самых маленьких детей, от 7 до 14 лет, воркаут, тренажеры, зону для игр с мячом, под которыми уложено современное резиновое покрытие, а также зону тихого отдыха.Это один из 13 дворов, которые в этом году благоустраивали по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». На обновление двора было направлено 19,8 млн рублей.Общая площадь нового двора составляет 3300 кв. метров. Здесь обустроены тротуарные дорожки, проведено дополнительное светодиодное освещение. Также высажено более 50 саженцев березы, пихты, акации.Обновленный двор уже стал центром притяжения и юных, и взрослых жителей микрорайона.Довольны новым функциональным двором и местные жители.Двор в микрорайоне Восточный - последний из 13 дворов, который в этом году сдается в городе по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке».Ранее в рамках новой программы площадки были открыты по улицам Ключевской, Жердева, Шумяцкого, Норильской, Профсоюзной, Пушкина, Кабанской, Камова, по проспектам Строителей, 50-летия Октября, в 113 микрорайоне и в мкрн Сокол.Фото: мэрия Улан-Удэ