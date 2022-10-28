Общество 28.10.2022 в 12:31
Жительница Бурятии задолжала детям более миллиона рублей
За уклонение от уплаты алиментов женщину арестовали на 10 суток
Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии лишилась свободы на 10 суток за неуплату алиментов. Как сообщили в УФССП РБ, женщина должна была ежемесячно выплачивать деньги на содержание своих трех несовершеннолетних детей.
Решение суда, в котором был установлен размер алиментов, она длительное время игнорировала. Несмотря на все принятые судебным приставом меры, женщина нигде не работала и не вставала на учет в Центр занятости населения. Долг перед детьми составил более 1 миллиона рублей.
«За уклонение от уплаты алиментов должница привлечена к административной ответственности и арестована на 10 суток. Если после административного наказания женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов как минимум в течение двух месяцев, она может быть привлечена к уголовной ответственности и получить наказание до 1 года лишения свободы», - уточнили в Службе судебных приставов Бурятии.
Фото: pixabay.com
Решение суда, в котором был установлен размер алиментов, она длительное время игнорировала. Несмотря на все принятые судебным приставом меры, женщина нигде не работала и не вставала на учет в Центр занятости населения. Долг перед детьми составил более 1 миллиона рублей.
«За уклонение от уплаты алиментов должница привлечена к административной ответственности и арестована на 10 суток. Если после административного наказания женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов как минимум в течение двух месяцев, она может быть привлечена к уголовной ответственности и получить наказание до 1 года лишения свободы», - уточнили в Службе судебных приставов Бурятии.
Фото: pixabay.com
Тегиалименты