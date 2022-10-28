Жительница Бурятии задолжала детям более миллиона рублей

Жительница Бурятии лишилась свободы на 10 суток за неуплату алиментов. Как сообщили в УФССП РБ, женщина должна была ежемесячно выплачивать деньги на содержание своих трех несовершеннолетних детей.Решение суда, в котором был установлен размер алиментов, она длительное время игнорировала. Несмотря на все принятые судебным приставом меры, женщина нигде не работала и не вставала на учет в Центр занятости населения. Долг перед детьми составил более 1 миллиона рублей.«За уклонение от уплаты алиментов должница привлечена к административной ответственности и арестована на 10 суток. Если после административного наказания женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов как минимум в течение двух месяцев, она может быть привлечена к уголовной ответственности и получить наказание до 1 года лишения свободы», - уточнили в Службе судебных приставов Бурятии.Фото: pixabay.com