Общество 28.10.2022 в 12:31

Жительница Бурятии задолжала детям более миллиона рублей

За уклонение от уплаты алиментов женщину арестовали на 10 суток
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии задолжала детям более миллиона рублей
Жительница Бурятии лишилась свободы на 10 суток за неуплату алиментов. Как сообщили в УФССП РБ, женщина должна была ежемесячно выплачивать деньги на содержание своих трех несовершеннолетних детей.

Решение суда, в котором был установлен размер алиментов, она длительное время игнорировала. Несмотря на все принятые судебным приставом меры, женщина нигде не работала и не вставала на учет в Центр занятости населения. Долг перед детьми составил более 1 миллиона рублей.

«За уклонение от уплаты алиментов должница привлечена к административной ответственности и арестована на 10 суток. Если после административного наказания женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов как минимум в течение двух месяцев, она может быть привлечена к уголовной ответственности и получить наказание до 1 года лишения свободы», - уточнили в Службе судебных приставов Бурятии.

Фото: pixabay.com
Теги
алименты

Все новости

Жительница Бурятии задолжала детям более миллиона рублей
28.10.2022 в 12:31
В Бурятии ушел из жизни композитор Владлен Пантаев
28.10.2022 в 12:05
Мэр Улан-Удэ проверил обновленный двор в микрорайоне Восточный
28.10.2022 в 11:57
В Улан-Удэ хотят патрулировать места ледовых игр детей
28.10.2022 в 11:37
Медики Бурятии рассказали о постковидном синдроме
28.10.2022 в 11:27
Житель Улан-Удэ пытался захватить землю рядом с многоквартирным домом
28.10.2022 в 10:57
В Бурятии в результате двух ДТП госпитализированы два человека
28.10.2022 в 10:41
Прокуратура Бурятии проверит информацию о вспышке инфекции в колледже
28.10.2022 в 10:01
Переоформление выплаты по уходу за инвалидом или пожилым гражданином
28.10.2022 в 10:00
В Бурятии сообщили о первой конфискации автомобиля у пьяного водителя
28.10.2022 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
В Бурятии ушел из жизни композитор Владлен Пантаев
Он создал более 200 песен на стихи 30 поэтов и писателей, написал музыку к 30 спектаклям
28.10.2022 в 12:05
Мэр Улан-Удэ проверил обновленный двор в микрорайоне Восточный
Он уже стал центром притяжения для детей и взрослых
28.10.2022 в 11:57
В Улан-Удэ хотят патрулировать места ледовых игр детей
Городские спасатели начали закрывать береговые линии рек бетонными блоками
28.10.2022 в 11:37
Медики Бурятии рассказали о постковидном синдроме
Он может возникнуть у любого человека, переболевшего коронавирусом
28.10.2022 в 11:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru