Общество 01.11.2022 в 14:18

Фанерный завод подарил улан-удэнцам «Дерево жизни»

Новый арт-объект появился на Гостиных рядах
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Текст: Константин Воронов
Фанерный завод подарил улан-удэнцам «Дерево жизни»
Подарок городу к предстоящему столетнему юбилею республики сделал Бурятский фанерный завод «Ольхон». Его сотрудники установили на Гостиных рядах скульптурную композицию из металла в виде дерева. Название «Дерево жизни» она получила, поскольку, по словам руководства предприятия, именно дерево символизирует связь поколений.

- Прорастая из семени, оно растет и разветвляется, плодоносит и дает жизнь следующему поколению, чтобы начать жизненный цикл заново, - пояснила гендиректор фанерного завода «Ольхон» Сэсэг Чжу.

Идея о создании и установке скульптурной композиции на одной из городских улиц у руководства предприятия возникла после посещения Минска в составе делегации от Бурятии.

- Там мы увидели много необычайно красивых скульптур и памятников, которые эффектно украшали город. На фоне них охотно фотографировались горожане и туристы. Мы не смогли остаться равнодушными к увиденному и очень вдохновились. Поэтому решили создать красивую скульптуру, которая бы украшала одно из мест отдыха наших горожан и одновременно была бы «созвучна» нашему предприятию. Тем более, что в 2023 году наша республика отметит свой 100-летний юбилей. Именно к этой важной и красивой дате был приурочен наш подарок столице Бурятии - городу Улан-Удэ, - говорит Сэсэг Чжу.

Администрация города поддержала эту инициативу и предоставила место для скульптуры у Гостиных рядов.

- Мы благодарны мэру нашего города Игорю Шутенкову за содействие и выделение места для установки нашей скульптуры в самом центре города у Гостиных рядов. Мы вложили глубокий смысл, вдохновение и частичку нашей души в эту работу. И надеемся, что наша скульптура подарит много радостных эмоций жителям и гостям столицы нашей республики, - надеется Сэсэг Чжу.

Напомним, территория вокруг Гостиных рядов была благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь построили новый фонтан с арт-объектом «Мальчик с птичкой», детскую площадку с батутами, проложили велодорожки и т.д.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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