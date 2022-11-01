В одном из поселков Улан-Удэ открыли пункт сбора гуманитарной помощи

На территории ТОС «Вагжанова» по адресу ул. Гарнизонная, 27а участники волонтерского движения «ТОС г. Улан-Удэ, ВСКС – мы вместе» вместе с неравнодушными горожанами открыли пункт сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

Здесь же будут шить пятиточечники, балаклавы, опознавательные знаки и подсумки.

Помещение волонтерам предоставила индивидуальный предприниматель, владелица магазина «Водолей» Долгор Жамбалова.