Общество 01.11.2022 в 16:43
В одном из поселков Улан-Удэ открыли пункт сбора гуманитарной помощи
Неравнодушные жительницы мкр. Дивизионный собирают посылки и шьют вещи для воинов
Текст: Номер один
На территории ТОС «Вагжанова» по адресу ул. Гарнизонная, 27а участники волонтерского движения «ТОС г. Улан-Удэ, ВСКС – мы вместе» вместе с неравнодушными горожанами открыли пункт сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.
Здесь же будут шить пятиточечники, балаклавы, опознавательные знаки и подсумки.
Помещение волонтерам предоставила индивидуальный предприниматель, владелица магазина «Водолей» Долгор Жамбалова.
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