В Улан-Удэ не все подрядчики вовремя завершили ремонт дорог

В Улан-Удэ до 1 ноября подрядчики, выполняющие ремонт дорог, должны были закончить все работы. В отношении подрядных организаций, которые не завершили вовремя физический объем работ, будет вестись претензионная работа и применяться штрафные санкции, сообщили в Комитете по строительству.Как уточнили в комитете, на данный момент еще продолжаются ремонтные работы по улице Моховая – в настоящий момент дорожники завершают асфальтирование на автобусных остановках, устраивают тротуары и восстанавливают нарушенное благоустройство.Подходит к концу ремонт дороги по улице Степная Протока – здесь опоздание связано с тем, что с первым подрядчиком был расторгнут контракт из-за несоблюдения графика производства работ.Всего в этом году в Улан-Удэ в ремонт по нацпроекту попало 29 участков дорог общей протяженностью 30 км. Итоговые приемки прошли на шести объектах, на остальных – подрядчики устраняют замечания после рабочих приемок.«Отремонтированные дороги ежегодно проверяются комитетом по строительству для устранения недочетов за счет подрядных организаций. Все подрядчики несут гарантийные обязательства в течение пяти лет. С 2020 года в законодательстве есть пункт, что подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить нанесенный ущерб», - сообщили в мэрии.Фото: «Номер один»