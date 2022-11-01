Общество 01.11.2022 в 16:59
В Улан-Удэ не все подрядчики вовремя завершили ремонт дорог
Тех, кто не успел все сделать до 1 ноября, власти обещали оштрафовать
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ до 1 ноября подрядчики, выполняющие ремонт дорог, должны были закончить все работы. В отношении подрядных организаций, которые не завершили вовремя физический объем работ, будет вестись претензионная работа и применяться штрафные санкции, сообщили в Комитете по строительству.
Как уточнили в комитете, на данный момент еще продолжаются ремонтные работы по улице Моховая – в настоящий момент дорожники завершают асфальтирование на автобусных остановках, устраивают тротуары и восстанавливают нарушенное благоустройство.
Подходит к концу ремонт дороги по улице Степная Протока – здесь опоздание связано с тем, что с первым подрядчиком был расторгнут контракт из-за несоблюдения графика производства работ.
Всего в этом году в Улан-Удэ в ремонт по нацпроекту попало 29 участков дорог общей протяженностью 30 км. Итоговые приемки прошли на шести объектах, на остальных – подрядчики устраняют замечания после рабочих приемок.
«Отремонтированные дороги ежегодно проверяются комитетом по строительству для устранения недочетов за счет подрядных организаций. Все подрядчики несут гарантийные обязательства в течение пяти лет. С 2020 года в законодательстве есть пункт, что подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить нанесенный ущерб», - сообщили в мэрии.
Фото: «Номер один»
Как уточнили в комитете, на данный момент еще продолжаются ремонтные работы по улице Моховая – в настоящий момент дорожники завершают асфальтирование на автобусных остановках, устраивают тротуары и восстанавливают нарушенное благоустройство.
Подходит к концу ремонт дороги по улице Степная Протока – здесь опоздание связано с тем, что с первым подрядчиком был расторгнут контракт из-за несоблюдения графика производства работ.
Всего в этом году в Улан-Удэ в ремонт по нацпроекту попало 29 участков дорог общей протяженностью 30 км. Итоговые приемки прошли на шести объектах, на остальных – подрядчики устраняют замечания после рабочих приемок.
«Отремонтированные дороги ежегодно проверяются комитетом по строительству для устранения недочетов за счет подрядных организаций. Все подрядчики несут гарантийные обязательства в течение пяти лет. С 2020 года в законодательстве есть пункт, что подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить нанесенный ущерб», - сообщили в мэрии.
Фото: «Номер один»
Тегиремонт дороги