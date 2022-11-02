В Улан-Удэ девочку с ожогами доставили в больницу на машине ГИБДД

В полиции уточнили, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Мама девочки поблагодарила полицейских за отзывчивость и оказанную помощь.









29 октября к сотрудникам ГИБДД Александру Жигжитову и Александру Дашиеву, дежурившим на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ, подъехала автомашина. Водитель попросил полицейских доставить в больницу его годовалую дочку, которая получила ожоги и нуждалась в немедленной госпитализации.«Понимая, что медлить нельзя, инспекторы приняли решение доставить малышку в медучреждение и немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть. Включив специальные звуковые сигналы в патрульном автомобиле, они направились в больницу: уже через 5 минут ребенок и его мама находились в ДРКБ, где девочке была оказана квалифицированная помощь. После этого экипаж ГИБДД продолжил нести службу», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии