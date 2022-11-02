Общество 02.11.2022 в 16:54

В Улан-Удэ девочку с ожогами доставили в больницу на машине ГИБДД

Дорожные полицейские немедленно откликнулись на беду семейной пары
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ девочку с ожогами доставили в больницу на машине ГИБДД
29 октября к сотрудникам ГИБДД Александру Жигжитову и Александру Дашиеву, дежурившим на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ, подъехала автомашина. Водитель попросил полицейских доставить в больницу его годовалую дочку, которая получила ожоги и нуждалась в немедленной госпитализации.

«Понимая, что медлить нельзя, инспекторы приняли решение доставить малышку в медучреждение и немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть. Включив специальные звуковые сигналы в патрульном автомобиле, они направились в больницу: уже через 5 минут ребенок и его мама находились в ДРКБ, где девочке была оказана квалифицированная помощь. После этого экипаж ГИБДД продолжил нести службу», - рассказали в МВД Бурятии.

В полиции уточнили, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Мама девочки поблагодарила полицейских за отзывчивость и оказанную помощь.



Фото и видео: МВД Бурятии
Теги
гибдд

Все новости

В Улан-Удэ девочку с ожогами доставили в больницу на машине ГИБДД
02.11.2022 в 16:54
В Улан-Удэ не подтвердилась информация соцсетей об обнаружении биологических отходов
02.11.2022 в 16:46
В Улан-Удэ «Приборка» перешла на круглосуточный режим
02.11.2022 в 16:11
Зампред правительства Бурятии раскритиковал строителей пансионата для престарелых
02.11.2022 в 16:04
В Тункинском районе Бурятии сельчанин убил двух знакомых
02.11.2022 в 15:53
В Улан-Удэ дебоширы напали «скорую помощь»
02.11.2022 в 15:38
В Бичурском районе завершается строительство детских площадок по программе «1000 дворов»
02.11.2022 в 15:31
В Бурятии пьяный водитель пытался уговорить полицейских отпустить его за тысячу рублей
02.11.2022 в 15:22
В Бурятии от гриппа привилось более трети населения
02.11.2022 в 14:57
Призывников из Бурятии не будут отправлять в зону СВО
02.11.2022 в 13:52
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ не подтвердилась информация соцсетей об обнаружении биологических отходов
Специалисты Россельхознадзора  не нашли  биологические отходы в канализационных колодцах
02.11.2022 в 16:46
Зампред правительства Бурятии раскритиковал строителей пансионата для престарелых
Подрядчикам дано два дня на исправление недостатков
02.11.2022 в 16:04
В Тункинском районе Бурятии сельчанин убил двух знакомых
Мужчину – после пьяной ссоры, а женщину, как случайную свидетельницу

02.11.2022 в 15:53
В Улан-Удэ дебоширы напали «скорую помощь»
Установленная в ней тревожная копка помогла задержать хулиганов  
02.11.2022 в 15:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru