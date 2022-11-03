Жизнь - без соли

Несмотря на огромную пользу для организма человека, соль неслучайно называют «белой смертью»: чрезмерное ее употребление вредит здоровью. Излишки соли накапливаются в организме. Со временем такие накопления проявятся проблемами со здоровьем. Свойство натрия задерживать воду приводит к увеличению циркулирующего объема крови и, как следствие, повышению артериального давления.Во всем мире симптомы повышения артериального давления у людей чрезвычайно распространены и являются ведущей причиной смерти и инвалидности. Повышение артериального давления — ведущая причина развития сердечно-сосудистых заболеваний.С потреблением поваренной соли связано и развитие хронических гастритов, а также артрозов и артритов. В настоящее время появились сведения о неблагоприятном воздействии ограничения поваренной соли у больных диабетом 1 типа.Кроме того, соль усиливает слюноотделение и выработку желудочного сока, вследствие чего повышается аппетит.Необходимо помнить, соль присутствует в таких продуктах, как мясо, рыба и морепродукты, хлебобулочные изделия, сыр, морская капуста, зеленый горошек, консервированные овощи. Кетчуп, горчица, готовые салатные заправки имеют в своем составе большое количество натрия. К примеру, в столовой ложке соевого соуса содержится половина суточной нормы этого микроэлемента.Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневное количество потребляемой соли не должно превышать 5 г. Потребление соли, в т.ч. для приготовления пищи, для детей до 3 лет – 3 грамма в сутки, для детей старше 3 лет - ограничивается 5 граммами в день.В России потребление поваренной соли превышает в среднем 12 г в сутки.Для снижения потребления поваренной соли специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» рекомендуют:- снизить потребление солений, маринадов, соленых соусов, копченостей;- меньше использовать соли при приготовлении пищи;- недосаливать пищу за столом.Таким образом, ограничить потребление соли человек может и самостоятельно. Также можно посоветовать внимательно изучать упаковки продуктов и не злоупотреблять продуктами, содержащими соль.1. Солить блюдо лучше не в процессе приготовления, а непосредственно перед едой. В этом случае вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о солености. Если же приправить пищу в процессе готовки, вкус соли становится менее выражен и организм не сразу «распознает» его. Отсюда – склонность досаливать готовую еду у многих любителей соленого.2. Уберите солонку подальше с обеденного стола. Любители подсаливать сдабривают еду по привычке, не задумываясь. Если соли под рукой не будет – возможно, вы и не вспомните о ней.3. Можно отказаться от соленых закусок и продуктов быстрого приготовления. Орешки, чипсы, сухие супы, лапша, пюре из разряда «просто добавь воды» обычно снабжены смесью приправ и другими пищевыми добавками, куда входит очень много соли. Если отказаться от такой еды, рацион станет гораздо здоровее.4. Перед употреблением консервированных овощей, сначала промойте их от рассола в обычной воде. А если доступны свежие овощи, лучше отдать предпочтение им.5. Сейчас в магазинах встречается соль с пониженным содержанием натрия, где часть хлорида натрия заменена на соединения калия и магния. Такой продукт значительно полезнее. Полезнее обычной поваренной соли является крупная морская соль. Процент содержания натрия в ней ниже, химический состав – богаче, за счет того, что в крупных кристаллах больше остаточной влаги.6. В рационе часть соли замените ароматными пряными травами. Привычные каждому укроп, петрушка, сельдерей и зеленый лук, а также более экзотические базилик, тимьян, розмарин, майоран, имбирь, тмин сделают вкус каждого блюда насыщенным и интересным. Кроме того, травы – источник антиоксидантов, которые сослужат хорошую службу иммунитету.7. Добавьте в рацион больше продуктов, богатых калием (бананы, картофель, шпинат). Калий помогает быстрее вывести излишки соли из организма.Фото: pixabay.com