Общество 03.11.2022 в 14:00
Жизнь - без соли
Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирная неделя осведомленности о соли с целью снижения её потребления
Несмотря на огромную пользу для организма человека, соль неслучайно называют «белой смертью»: чрезмерное ее употребление вредит здоровью. Излишки соли накапливаются в организме. Со временем такие накопления проявятся проблемами со здоровьем. Свойство натрия задерживать воду приводит к увеличению циркулирующего объема крови и, как следствие, повышению артериального давления.
Во всем мире симптомы повышения артериального давления у людей чрезвычайно распространены и являются ведущей причиной смерти и инвалидности. Повышение артериального давления — ведущая причина развития сердечно-сосудистых заболеваний.
С потреблением поваренной соли связано и развитие хронических гастритов, а также артрозов и артритов. В настоящее время появились сведения о неблагоприятном воздействии ограничения поваренной соли у больных диабетом 1 типа.
Кроме того, соль усиливает слюноотделение и выработку желудочного сока, вследствие чего повышается аппетит.
Необходимо помнить, соль присутствует в таких продуктах, как мясо, рыба и морепродукты, хлебобулочные изделия, сыр, морская капуста, зеленый горошек, консервированные овощи. Кетчуп, горчица, готовые салатные заправки имеют в своем составе большое количество натрия. К примеру, в столовой ложке соевого соуса содержится половина суточной нормы этого микроэлемента.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневное количество потребляемой соли не должно превышать 5 г. Потребление соли, в т.ч. для приготовления пищи, для детей до 3 лет – 3 грамма в сутки, для детей старше 3 лет - ограничивается 5 граммами в день.
В России потребление поваренной соли превышает в среднем 12 г в сутки.
Для снижения потребления поваренной соли специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» рекомендуют:
- снизить потребление солений, маринадов, соленых соусов, копченостей;
- меньше использовать соли при приготовлении пищи;
- недосаливать пищу за столом.
Таким образом, ограничить потребление соли человек может и самостоятельно. Также можно посоветовать внимательно изучать упаковки продуктов и не злоупотреблять продуктами, содержащими соль.
Простые рекомендации по снижению потребления соли:
1. Солить блюдо лучше не в процессе приготовления, а непосредственно перед едой. В этом случае вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о солености. Если же приправить пищу в процессе готовки, вкус соли становится менее выражен и организм не сразу «распознает» его. Отсюда – склонность досаливать готовую еду у многих любителей соленого.
2. Уберите солонку подальше с обеденного стола. Любители подсаливать сдабривают еду по привычке, не задумываясь. Если соли под рукой не будет – возможно, вы и не вспомните о ней.
3. Можно отказаться от соленых закусок и продуктов быстрого приготовления. Орешки, чипсы, сухие супы, лапша, пюре из разряда «просто добавь воды» обычно снабжены смесью приправ и другими пищевыми добавками, куда входит очень много соли. Если отказаться от такой еды, рацион станет гораздо здоровее.
4. Перед употреблением консервированных овощей, сначала промойте их от рассола в обычной воде. А если доступны свежие овощи, лучше отдать предпочтение им.
5. Сейчас в магазинах встречается соль с пониженным содержанием натрия, где часть хлорида натрия заменена на соединения калия и магния. Такой продукт значительно полезнее. Полезнее обычной поваренной соли является крупная морская соль. Процент содержания натрия в ней ниже, химический состав – богаче, за счет того, что в крупных кристаллах больше остаточной влаги.
6. В рационе часть соли замените ароматными пряными травами. Привычные каждому укроп, петрушка, сельдерей и зеленый лук, а также более экзотические базилик, тимьян, розмарин, майоран, имбирь, тмин сделают вкус каждого блюда насыщенным и интересным. Кроме того, травы – источник антиоксидантов, которые сослужат хорошую службу иммунитету.
7. Добавьте в рацион больше продуктов, богатых калием (бананы, картофель, шпинат). Калий помогает быстрее вывести излишки соли из организма.
Заведующий цикловой методической комиссии специальности «Лечебное дело» ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» Черепанова А.А.
Фото: pixabay.com
Во всем мире симптомы повышения артериального давления у людей чрезвычайно распространены и являются ведущей причиной смерти и инвалидности. Повышение артериального давления — ведущая причина развития сердечно-сосудистых заболеваний.
С потреблением поваренной соли связано и развитие хронических гастритов, а также артрозов и артритов. В настоящее время появились сведения о неблагоприятном воздействии ограничения поваренной соли у больных диабетом 1 типа.
Кроме того, соль усиливает слюноотделение и выработку желудочного сока, вследствие чего повышается аппетит.
Необходимо помнить, соль присутствует в таких продуктах, как мясо, рыба и морепродукты, хлебобулочные изделия, сыр, морская капуста, зеленый горошек, консервированные овощи. Кетчуп, горчица, готовые салатные заправки имеют в своем составе большое количество натрия. К примеру, в столовой ложке соевого соуса содержится половина суточной нормы этого микроэлемента.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневное количество потребляемой соли не должно превышать 5 г. Потребление соли, в т.ч. для приготовления пищи, для детей до 3 лет – 3 грамма в сутки, для детей старше 3 лет - ограничивается 5 граммами в день.
В России потребление поваренной соли превышает в среднем 12 г в сутки.
Для снижения потребления поваренной соли специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» рекомендуют:
- снизить потребление солений, маринадов, соленых соусов, копченостей;
- меньше использовать соли при приготовлении пищи;
- недосаливать пищу за столом.
Таким образом, ограничить потребление соли человек может и самостоятельно. Также можно посоветовать внимательно изучать упаковки продуктов и не злоупотреблять продуктами, содержащими соль.
Простые рекомендации по снижению потребления соли:
1. Солить блюдо лучше не в процессе приготовления, а непосредственно перед едой. В этом случае вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о солености. Если же приправить пищу в процессе готовки, вкус соли становится менее выражен и организм не сразу «распознает» его. Отсюда – склонность досаливать готовую еду у многих любителей соленого.
2. Уберите солонку подальше с обеденного стола. Любители подсаливать сдабривают еду по привычке, не задумываясь. Если соли под рукой не будет – возможно, вы и не вспомните о ней.
3. Можно отказаться от соленых закусок и продуктов быстрого приготовления. Орешки, чипсы, сухие супы, лапша, пюре из разряда «просто добавь воды» обычно снабжены смесью приправ и другими пищевыми добавками, куда входит очень много соли. Если отказаться от такой еды, рацион станет гораздо здоровее.
4. Перед употреблением консервированных овощей, сначала промойте их от рассола в обычной воде. А если доступны свежие овощи, лучше отдать предпочтение им.
5. Сейчас в магазинах встречается соль с пониженным содержанием натрия, где часть хлорида натрия заменена на соединения калия и магния. Такой продукт значительно полезнее. Полезнее обычной поваренной соли является крупная морская соль. Процент содержания натрия в ней ниже, химический состав – богаче, за счет того, что в крупных кристаллах больше остаточной влаги.
6. В рационе часть соли замените ароматными пряными травами. Привычные каждому укроп, петрушка, сельдерей и зеленый лук, а также более экзотические базилик, тимьян, розмарин, майоран, имбирь, тмин сделают вкус каждого блюда насыщенным и интересным. Кроме того, травы – источник антиоксидантов, которые сослужат хорошую службу иммунитету.
7. Добавьте в рацион больше продуктов, богатых калием (бананы, картофель, шпинат). Калий помогает быстрее вывести излишки соли из организма.
Заведующий цикловой методической комиссии специальности «Лечебное дело» ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» Черепанова А.А.
Фото: pixabay.com
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