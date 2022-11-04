В ноябре минприроды России начинает работы в Бурятии по программе «Чистый воздух»

Несмотря на то, что 29 новых городов войдут в «Чистый воздух» 1 сентября 2023 года, минприроды России уже работает в них. В частности, для Абакана, Черногорска, Минусинска, которые расположены в Хакаско-Минусинской котловине, разрабатывается уникальный комплексный проект, в пилотном режиме уже идёт работа по снижению выбросов. В ноябре начнутся работы в Бурятии, Туве и в Иркутской области.Все крупные предприятия подтвердили готовность провести экологическую модернизацию. В Общественной палате прошел круглый стол, где обсудили реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Встреча прошла в преддверии парламентских слушаний федпроекта в Госдуме, которые состоятся 17 ноября. В мероприятии принял участие первый заместитель министра природных ресурсов России Константин Цыганов, представители Госдумы, минэнерго, минпромторга России, Росприроднадзора, а также общественных организаций, сообщила пресс-служба минприроды.«Сформирована законодательная база, прописаны правила квотирования, определены объекты квотирования, сформированы мероприятия по снижению выбросов, заключены соглашения по снижению выбросов в наших 12 городах. Самое главное – довели квоты по снижению выбросов по всем предприятиям. Дальше двигаемся по нарастающей», – заявил Константин Цыганов.В ряде регионов уже завершены масштабные экологические проекты, снижены выбросы загрязняющих веществ в среднем на 9% при ключевом показателе «Чистого воздуха» в 20%.Городам-участникам «Чистого воздуха» уже выделено более 30 миллиардов на масштабные программы по снижению выбросов. Прежде всего, это программы государственной поддержки граждан по переключению с угольного отопления частных домов на газовое, электрическое или иное экологическое отопление. Это особенно важно для таких городов как Чита, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Нижний Тагил. До 2024 года будет обеспечено переключение не менее 35 тысяч домовладений.Представитель минэнерго России добавил, что министерство активно работает в городах-участниках «Чистого воздуха». 459 домовладений уже газифицировано, заключено около 4,8 тысячи новых договоров, и заявка подана до 9 тысяч. В отношении Читы регион совместно с минприроды России реализует проект об обеспечении города сжиженным природным газом, в результате 13 тысяч домовладений получат переход с угольного топлива на газ.Для компаний-участников проекта «Чистый воздух» работают механизмы финансовой поддержки. Представитель минпромторга России уточнил, что для тех, кто модернизирует производство и сокращает выбросы, предусмотрены льготные займы под 1–3% сроком до 7 лет. Объём кредита составляет от 10 миллионов до 1 миллиарда рублей.Минприроды России подготовило законопроекты по оснащению предприятий средствами автоматического контроля выбросов, такие приборы необходимо будет установить до конца 2025 года в 12 городах-участниках федпроекта. Это будет оборудование исключительно отечественного производства.«Росприроднадзор законодательно наделяется полномочиями по постоянному контролю за достижением квот предприятиями в городах, которые вошли в эксперимент. То есть будет упрощенная процедура проверки выполнения предприятиями тех планов, которые они сами представили. Мы вносим изменения в кодекс об административных правонарушениях в части установления штрафов за недостижение квот. Надеюсь, что до этого предприятия не доведут», – рассказал первый заместитель главы минприроды России.«Ключевыми периодами реализациями проекта «Чистый воздух» по-прежнему остаются 2023–2024 годы. В этот период будут завершаться самые масштабные экологические проекты. Наступает важнейший этап реализации программы – этап работы регионов и предприятий», – резюмировал Константин Цыганов.Фото: egov-buryatia.ru