Общество 04.11.2022 в 17:07

Современный спортивный центр в селе Максимиха открыли в Бурятии

В нем созданы все условия для спортсменов всех видов спорта
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Текст: Константин Воронов
Современный спортивный центр в селе Максимиха открыли в Бурятии
Открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Максимиха Баргузинского района состоялось 4 ноября. Спортивный центр построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, ФОК стал одним из новых объектов в республике, которые экологично отапливаются природным газом.

Центр является базой для проведения учебно-тренировочных сборов сборных республики, а также местом для занятий спортом местных жителей.

На открытии побывал глава Бурятии.

- Сегодня открыл двери круглогодичный комплекс в Максимихе. Я хотел бы подчеркнуть, что это место не только для спортсменов и сборных, но и еще и для местных жителей. В Максимихе была спортивная площадка, но не всесезонная, не обустроенная. В этом спорткомплексе будет заниматься более комфортно, больше людей захотят укреплять свое здоровье, их жизнь станет более насыщенной. Поздравляю с этим событием жителей Максимихи и всего Баргузинского района. В этом районе сильные спортсмены, им есть на кого равняться, самый ярки пример – Борис Будаев, чемпион мира, Европы, Азии, Советского союза по вольной борьбе, - отметил глава Бурятии.

Символический ключ от нового здания застройщик вручил и.о. директора Дирекции спортивных сооружений РБ Григорию Покровскому.

- Здесь созданы все условия для проведения учебно-тренировочных занятий для спортсменов всех видов спорта и проведения массовых и корпоративных спортивных праздников. Но мы будем совершенствоваться дальше, будем пополнять тренажерный зал, - рассказал Григорий Покровский.

В новом ФОКе проводятся тренировки по боксу, спортивной гимнастике, ушу и другим дисциплинам. Посещать спортивный центр могут не только участники секций, но и другие жители села и района.

На первом этаже спортивного центра развернулся универсальный спортивный зал площадью 30 на 18 кв. м, снарядная, тренажёрный зал общей физической подготовки с помещением для хранения спортивного инвентаря, тренерская с душевой, медицинский кабинет с санузлом и технические помещения. В зоне для занимающихся имеются мужская и женская раздевалки с санузлами и душевыми.

На втором этаже размещены административные помещения. Кроме того, в центре есть гостиница для спортсменов на 20 мест. Для возможности доступа инвалидов на все этажи запроектирован лифт пассажирский грузоподъемностью 1350 кг.

На прилегающей территории оборудована универсальная спортивная площадка с безопасным покрытием доя занятий футболом, волейболом и баскетболом.

Общая стоимость объекта составила порядка 113 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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