В Бурятии ремонтируют крыши домов, пострадавших от града

В Бурятии в Закаменске завершается капитальный ремонт крыш, пострадавших от града. В 21 доме осталось установить зонты на вентиляционных шахтах, в 23 сейчас производится монтаж профлиста. На двух объектах по улице Гагарина, 21 и 23 побывал зампред правительства Евгений Луковников в ходе своей рабочей поездки в Закаменский район, сообщили в Фонде капитального ремонта.Стихия значительно повредила кровлю пяти городских многоквартирных домов. В настоящее время строительно-монтажные работы проводятся в четырех из них, к ремонту пятого подрядчик приступит в ближайшее время. Евгений Луковников побывал на объектах. В домах по улице Гагарина 21 и 23 на данный момент заменены водосточная система, приведены в соответствие со строительными нормами канализационные стояки и вентиляционные каналы и шахты, в скором времени капитальный ремонт будет завершен. Подрядчик рассказал о том, что было сделано.«В доме по Комсомольской, 7, произведен демонтаж кровельного покрытия, осуществляется частичная замена стропильных ног, идет ремонт вентиляционных каналов, шахт. На Ленина, 56 производится демонтаж кровельного покрытия, в доме по Юбилейной, 22 ведутся подготовительные работы, осуществляется доставка строительного материала до Закаменска», - рассказал Алдар Галсанов, представитель подрядной организации.В Фонде капитального ремонта отметили, что строительно-монтажные работы стартовали в наиболее благоприятный осенний период, когда вероятность выпадения дождя минимальна. Это сделано для исключения рисков причинения ущерба жильцам квартир верхних этажей. Евгений Луковников заметил, что работы выполнены хорошо.Напомним, 19 июля в Закаменске прошел сильный град, а затем ливень. Размеры ледяных осадков достигали 3-4 см в диаметре. В результате были повреждены крыши жилых домов, теплиц, муниципальных объектов, побит урожай, повреждены автомобили.Фото: Фонд капитального ремонта