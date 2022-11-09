В Бурятии умерла депутат Народного Хурала

В Бурятии после продолжительной болезни ушла из жизни депутат Народного Хурала Екатерина Цыренова.«Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, депутаты Народного Хурала с прискорбием сообщают о безвременной кончине после продолжительной болезни депутата пятого и шестого созывов Екатерины Доржиевны Цыреновой. Она была открытой для общения, всегда верной своим жизненным принципам, примером человека с несгибаемой волей. Екатерина Доржиевна останется в памяти как один из опытных парламентариев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Доржиевны», - сообщается в телеграм-канале республиканского парламента.Екатерина Цыренова родилась 6 февраля1949 года. В 1972 году окончила Восточно-Сибирский технологический институт. Являлась доктором экономических наук, профессором ВСГТУ. Имела звания Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего профессионального образования, Заслуженный экономист РБ. В Хурале входила в Комитет по экономической политике, природопользованию и экологии.Фото: Хурал Бурятии