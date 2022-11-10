В Улан-Удэ после возвращения из детсада родители обнаружили на теле дочери раны

7 ноября в Улан-Удэ мама как обычно забрала двухлетнюю дочь из садика, а вечером под одеждой ребенка обнаружила красные следы от укусов и царапины. Родители уверены, что повреждения на коже ребенок получил во время пребывания в садике. Сейчас проверку проводит как полиция, так и Минобраз.- Сейчас был в ПДН, сказали, что камеры посмотрели, ничего не нашли подозрительного. Максимум, что там были звуки плача из спальни во время тихого часа, так супруга сказала, она смотрела видео с камер, - говорит отец малышки Евгений.В самом саду отрицают категорически, что данные раны могли быть нанесены во время пребывания в детском учреждении.- По камерам видно, что у ребенка кожные покровы чистые, и что родители забирают по камере видно, абсолютно нормального ребенка. И обнаружилось это все спустя полтора часа после нахождения в саду, - подчеркивают в детском саду.Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Также свою проверку проводит и Минобраз.- Министерство образования с комитетом по образованию города Улан-Удэ создает совместную комиссии для проверки всех обстоятельств случившегося. Завтра будет выезд. Более подробные комментарии будут даны позднее, - сообщили в пресс-службе ведомства.Тем временем, все намеки по поводу того, что страшные следы на теле малышки могли быть оставлены в стенах дома, родители считают оскорбительными.- У нас благополучная семья, ни на каких учетах нигде никогда не состояли. Дома к ребенку все относятся тепло, старшая дочка тем более обожает сестру, драк между ними никогда не было. Не удивлюсь, если в этой ситуации, в конце концов, нас же и обвинят, - возмущается отец пострадавшей девочки. - Мы будем делать все, чтобы виновные ответили за случившееся.