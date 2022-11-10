Общество 10.11.2022 в 17:33

В Улан-Удэ после возвращения из детсада родители обнаружили на теле дочери раны

Однако в садике утверждают, что царапины были получены вне стен учреждения
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ после возвращения из детсада родители обнаружили на теле дочери раны
7 ноября в Улан-Удэ мама как обычно забрала двухлетнюю дочь из садика, а вечером под одеждой ребенка обнаружила красные следы от укусов и царапины. Родители уверены, что повреждения на коже ребенок получил во время пребывания в садике. Сейчас проверку проводит как полиция, так и Минобраз. 

- Сейчас был в ПДН, сказали, что камеры посмотрели, ничего не нашли подозрительного. Максимум, что там были звуки плача из спальни во время тихого часа, так супруга сказала,  она смотрела видео с камер, -  говорит отец малышки Евгений. 

В самом саду отрицают категорически, что данные раны могли быть нанесены во время пребывания в детском учреждении. 

- По камерам видно, что у ребенка кожные покровы чистые, и что родители забирают по камере видно, абсолютно нормального ребенка. И обнаружилось это все спустя полтора часа после нахождения в саду, - подчеркивают в детском саду. 

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Также свою проверку проводит и Минобраз. 

- Министерство образования с комитетом по образованию города Улан-Удэ создает совместную комиссии для проверки всех обстоятельств случившегося. Завтра будет выезд. Более подробные комментарии будут даны позднее, - сообщили в пресс-службе ведомства. 

Тем временем, все намеки по поводу того, что страшные следы на теле малышки могли быть оставлены в стенах дома, родители считают оскорбительными. 

- У нас благополучная семья, ни на каких учетах нигде никогда не состояли. Дома к ребенку все относятся тепло, старшая дочка тем более обожает сестру, драк между ними никогда не было. Не удивлюсь, если в этой ситуации, в конце концов, нас же и обвинят, - возмущается отец пострадавшей девочки. - Мы будем делать все, чтобы виновные ответили за случившееся. 
Теги
происшествия

Все новости

В Улан-Удэ 14 горожан наградили знаком «Почетный донор»
10.11.2022 в 17:35
В Улан-Удэ после возвращения из детсада родители обнаружили на теле дочери раны
10.11.2022 в 17:33
Только освободившийся из колонии житель Бурятии убил двух человек
10.11.2022 в 17:26
В Бурятии пока нет ясности с досрочным повышением тарифов на коммуналку
10.11.2022 в 16:21
В Улан-Удэ новый сотрудник обокрал магазин почти сразу после трудоустройства
10.11.2022 в 15:39
Подростка из Бурятии наградили за спасение третьеклассника
10.11.2022 в 15:11
Победители борцовского турнира в Улан-Удэ получат денежные премии
10.11.2022 в 14:55
В Улан-Удэ обсудили расходы на социальную сферу
10.11.2022 в 14:40
В Бурятии введен режим повышенной готовности в поселке Таксимо
10.11.2022 в 14:23
Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме
10.11.2022 в 13:31
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ 14 горожан наградили знаком «Почетный донор»

Среди награжденных доноров – член Молодежной палаты Улан-Удэнского Горсовета

10.11.2022 в 17:35
В Бурятии пока нет ясности с досрочным повышением тарифов на коммуналку
РСТ к расчётам индексации пока не приступала
10.11.2022 в 16:21
Подростка из Бурятии наградили за спасение третьеклассника
Мужество Никиты Лобастова отметили в Совете Федерации
10.11.2022 в 15:11
Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме
Его концепция отражает особую атмосферу республики и энергию Байкала
10.11.2022 в 13:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru