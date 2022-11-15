Десантник из Бурятии обучается на «летнаба»

Десантник-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Владимир Хлескин осваивает уникальную в России профессию летчика-наблюдателя. В России «летнабов» всего около 300 человек, а в Бурятии их 13, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).О работе в небе Владимир мечтал с самого детства. Еще будучи мальчиком, он прибегал на аэродром в своём родном посёлке Усть-Баргузине, чтобы посмотреть на взлетающие и парящие в небе самолёты. Став взрослым, наш герой решил устроиться в Усть-Баргузинское авиаотделение Забайкальской базы авиационной охраны лесов десантником-пожарным. За его плечами десятки потушенных лесных пожаров, в том числе в труднодоступных местах.Владимир вместе со своими коллегами помогал усмирять огненную стихию в лесах Якутии и Красноярского края. «Мне нравится тушить лесные пожары, я чувствую причастность к сохранению леса. Сейчас я хочу оперативно находить возгорания с воздуха, чтобы ликвидировать их на малой площади и доставлять пожарных-десантников к очагам» - поделился Владимир.Обучение проходит в учебном центре Авиалесоохраны в городе Пушкино Московской области. Наряду с теорией, у учеников много практики, например, в Тверском аэродроме «Змеёво» прошли тренировки по спускам с вертолётов.«Мы отрабатываем спуски, чтобы почувствовать себя в роли десантника. Как летчик-наблюдатель я должен буду уметь правильно высаживать моих коллег у пожара. Такие упражнения помогут мне в экстренной ситуации определить удобное для десантников место спуска» - рассказал Владимир.Впереди Владимира ждут прыжки с парашютом, полеты на разных воздушных суднах и экзамен, а уже весной следующего года он «встанет на крыло» для сохранения лесного достояния родного края.Фото: РАЛХ