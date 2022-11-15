Общество 15.11.2022 в 11:55

Десантник из Бурятии обучается на «летнаба»

В России обладателей уникальной профессии всего около 300 человек
A- A+
Текст: Номер один
Десантник из Бурятии обучается на «летнаба»
Десантник-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Владимир Хлескин осваивает уникальную в России профессию летчика-наблюдателя. В России «летнабов» всего около 300 человек, а в Бурятии их 13, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

О работе в небе Владимир мечтал с самого детства. Еще будучи мальчиком, он прибегал на аэродром в своём родном посёлке Усть-Баргузине, чтобы посмотреть на взлетающие и парящие в небе самолёты. Став взрослым, наш герой решил устроиться в Усть-Баргузинское авиаотделение Забайкальской базы авиационной охраны лесов десантником-пожарным. За его плечами десятки потушенных лесных пожаров, в том числе в труднодоступных местах.

Владимир вместе со своими коллегами помогал усмирять огненную стихию в лесах Якутии и Красноярского края. «Мне нравится тушить лесные пожары, я чувствую причастность к сохранению леса. Сейчас я хочу оперативно находить возгорания с воздуха, чтобы ликвидировать их на малой площади и доставлять пожарных-десантников к очагам» - поделился Владимир.

Обучение проходит в учебном центре Авиалесоохраны в городе Пушкино Московской области. Наряду с теорией, у учеников много практики, например, в Тверском аэродроме «Змеёво» прошли тренировки по спускам с вертолётов.

«Мы отрабатываем спуски, чтобы почувствовать себя в роли десантника. Как летчик-наблюдатель я должен буду уметь правильно высаживать моих коллег у пожара. Такие упражнения помогут мне в экстренной ситуации определить удобное для десантников место спуска» - рассказал Владимир.

Впереди Владимира ждут прыжки с парашютом, полеты на разных воздушных суднах и экзамен, а уже весной следующего года он «встанет на крыло» для сохранения лесного достояния родного края.

Фото: РАЛХ

Теги
лес пожарный обучение

Все новости

В Улан-Удэ водитель «Тойота Витц» сбил девушку
15.11.2022 в 12:06
Десантник из Бурятии обучается на «летнаба»
15.11.2022 в 11:55
В Бурятию не вернулось 1,2 млрд руб валютной выручки
15.11.2022 в 11:10
Монгольский бренд представил новую коллекцию на Неделе моды в Дубае
15.11.2022 в 10:13
В Бурятии 74-летний сельский ревнивец зарезал 73-летнего мнимого соперника
15.11.2022 в 10:05
Аварийное жилье
15.11.2022 в 10:00
В Бурятии погиб пьяный водитель
15.11.2022 в 09:41
Каждый четвертый россиянин постоянно помогает своим родителям
15.11.2022 в 08:50
Пиломатериала за 3 тыс рублей за «куб» в столице Бурятии не будет
14.11.2022 в 18:54
На ВСЖД обновлено 325 километров пути
14.11.2022 в 17:21
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ водитель «Тойота Витц» сбил девушку
Она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе

15.11.2022 в 12:06
В Бурятию не вернулось 1,2 млрд руб валютной выручки
В республике в семь раз выросло количество нарушений валютного законодательства в текущем году
15.11.2022 в 11:10
Монгольский бренд представил новую коллекцию на Неделе моды в Дубае
Телеканал Fashion TV и журнал Vogue Arabia отметили коллекцию, как лучший показ дня
15.11.2022 в 10:13
В Бурятии 74-летний сельский ревнивец зарезал 73-летнего мнимого соперника
Просто из дома односельчанина выходила женщина, которую пожилой человек сослепу принял за супругу
15.11.2022 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru